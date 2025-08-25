Logopedas canarios alertan del riesgo de interrumpir terapias en verano: "No somos una actividad extraescolar"

La salud no se va de vacaciones. Bajo esta premisa, el Colegio Profesional de Logopedas de Canarias alerta que interrumpir terapias en verano conlleva serios riesgos para los pacientes. En el caso de los niños, parar durante el periodo estival supone retroceder en los avances logrados durante el resto del año; mientras que en personas mayores o con enfermedades neurodegenerativas, podría derivar en una pérdida funcional importante, comprometiendo así su salud.

La vocal del colegio canario, Mariela Velázquez, resalta que los logopedas no pertenecen al ámbito educativo, sino que son profesionales sanitarios. Al coger vacaciones en el colegio, muchas familias creen que también deben pausar sus terapias para retomarlas en septiembre, con la vuelta a las aulas. «Algunos descansan una semana en agosto y eso incluso puede ser positivo; pero hay otros que vuelven en octubre», apunta.

Estas consultas no son actividades extraescolares ni educativas, sino intervenciones terapéuticas esenciales para el desarrollo y el bienestar de las personas. “Nadie se plantearía dejar de ir al fisioterapeuta solo porque llega agosto, pero sí ocurre con el logopeda”, sostiene. La respuesta de estos profesionales también va directa a las necesidades básicas de la persona, el problema, según subraya, es que las complicaciones no suelen apreciarse a simple vista.

Consecuencias para la salud

En este sentido, la experta hace referencia a procesos como la deglución, que suelen verse alterados cuando una persona padece una enfermedad neurodegenerativa, como el Párkinson o el Alzheimer. Si hay problemas al ingerir alimentos y no se tratan correctamente, podrían derivar en una neumonía aspirativa, un atragantamiento e, incluso, en fallecimiento.

Un niño, por ejemplo, puede estar broncoaspirando, pero eso solo se ve a largo plazo, cuando el pequeño empieza con picos de fiebre o infecciones respiratorias. Asimismo, los parones veraniegos también pueden derivar en aislamiento social y emocional, pues muchos pacientes precisan estas terapias para poder comunicarse.

En personas con daño cerebral, ictus o trastornos neurológicos, el riesgo es un posible retroceso. Velázquez advierte que el cerebro necesita repetición y constancia, sin ello, el progreso se ralentiza o se estanca. En general, estas terapias no solo contribuyen a mejorar, sino que también frenan el deterioro, habitual en edades avanzadas y en pacientes con enfermedades neurodegenerativas.

Alternativas

Para evitar este absentismo, el Colegio propone adaptar las terapias al periodo estival, bien a través de sesiones presenciales con horario flexible, de intervenciones online para quienes estén de viaje o de programas de seguimiento que mantengan los progresos hasta la reanudación de las rutinas en septiembre. “Se puede hacer un reajuste, pero nunca parar, porque podría perderse todo lo que hemos conseguido”, asegura la logopeda.

Poca presencia en servicios públicos

Otro problema durante estos meses es que el Archipiélago apenas cuenta con logopedas en sus servicios públicos, por lo que muchas familias deben costear las terapias con sus propios medios económicos. Cuando llega el verano, hay padres que se ven obligados a recortar ciertos gastos y, como medida temporal, se plantean suspender las sesiones, al menos hasta que empiece el curso.

Para evitarlo, la principal reivindicación del Colegio de Logopedas de Canarias es tener más presencia en espacios como hospitales o colegios. “La terapia no es un privilegio y el dinero no puede ser un problema”, reivindica Velázquez.

El Servicio Canario de Salud solo cuenta con 40 logopedas para una población de más de dos millones de personas, por lo que la lista de espera en muchas ocasiones supera los dos años. Durante el periodo estival la cifra de profesionales públicos cae todavía más porque, según afirman desde el colegio, "no se contrata más personal para sustituir vacaciones".

La situación es aún más grave en el ámbito educativo, donde ni siquiera existe esa figura. “La red privada está sacando a muchas personas, pero no todo el mundo puede permitírselo; la Administración tiene que entender que atendemos patologías cruciales”, destaca.