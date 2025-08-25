El nombre guanche con interpretación guerrera se conoció en España gracias a un popular cantante

Lo llevan poco más de 400 personas y se reparten casi por igual las dos provincias canarias

Un bebé durmiendo

Un bebé durmiendo / Crédito: Emma Capandegui.

Jaime Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

En Canarias la recuperación de nombres prehispánicos ha devuelto a la vida un repertorio que hoy convive con la onomástica española.

Entre ellos hay uno, corto y rotundo, que se ha hecho reconocible en toda España gracias a la cultura pop, pero cuyo rastro nace en la documentación histórica de la Conquista y los repertorios académicos modernos de nombres guanches.

Historia y primeras menciones

Agoney (también escrito Agonay en algunos casos) figura en la antroponimia canaria antigua a través de compilaciones filológicas basadas en crónicas y papeles de los siglos XV–XVI como repartimientos o relaciones.

A diferencia de otros nombres muy citados por los cronistas, su grafía se consolida en repertorios académicos de fines del siglo XX y 2000, por ejemplo en los trabajos de Ignacio Reyes García sobre antroponimia, que ordenan y cotejan la documentación histórica disponible.

No hay, hasta donde alcanzan estas fuentes, un personaje de la época con ese nombre inequívocamente identificado como es el caso de Tanusú o Doramas.

¿Qué significa?

Aquí hay que separar lo popular de lo académico. En divulgación circula que Agoney “alude a la lucha o al combate”, una lectura verosímil por asociación cultural (nombres guanches breves, con resonancia épica) y por el patrón compartido con otros que empiezan por A como Ayoze, Airam, Ancor, Acaymo…

Pero no existe consenso filológico firme: los estudiosos advierten de que el significado exacto de muchos nombres guanches es incierto, y con Agoney ocurre precisamente eso. La interpretación “guerrera” debe tratarse como glosa moderna, no como etimología probada.

Del archivo al ‘prime time’

El salto a la fama reciente lleva nombre y apellidos: Agoney Hernández, cantante tinerfeño surgido de Operación Triunfo 2017.

Fue uno de las caras más visibles de aquella edición y, gracias a ello, su carrera ha proyectado el nombre más allá de Canarias, ayudando a normalizarlo en la esfera pública y en las listas de nombres de bebé.

Aun así no es un nombre que lleven muchas personas. El reparto provincial es casi un foto-finish. Según el INE, hoy el nombre suma 206 varones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 205 en la provincia de Las Palmas de un total de 427 personas que lo llevan en España.

Noticias relacionadas y más

Más allá de las dudas sobre su etimología, Agoney se ha convertido en un símbolo del modo en que los nombres viajan y se reinventan. De las crónicas antiguas a las actas del INE, pasando por la voz de un cantante que lo ha llevado a escenarios internacionales, lo que hace pronosticar un resurgimiento que comenzará a observarse en los próximos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents