La Primitiva toca en Canarias

Suma y sigue. La diosa fortuna se citó este fin de semana con Canarias y dejó un premio en el sorteo de La Primitiva, celebrado este sábado, 23 de agosto, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente fue en la administración ubicada en el Centro Comercial Muelles de Génova en el Palm-Mar en el municipio tinerfeño de Arona. Una persona selló un boleto galardonado con un premio de Segunda Categoría (5 aciertos más el complementario) y está valorado en 42.942,10 euros.

Al ser un premio superior a los 40.000 euros, el ganador tendrá que pasar por Hacienda y tendrá que abonar el correspondiente 20% a la Agencia Tributaria.

Otros cuatro acertantes de El Entrego y Llanes -Asturias-; Rivas-Vaciamadrid y Valencia recibirán un premio de la misma cuantía.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos más el reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 61.000.000 de euros.

La combinación afortunada ha sido el 14-43-49-25-40-31. El complementario fue a parar al 33 y el reintegro al 4. El Joker fue el 1047079.

La recaudación del sorteo ascendió a un total de 11.085.896 euros.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Logo de la Primitiva. / La Primitiva

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.