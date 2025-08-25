“Sacar a tu gato con correa puede ser un error”: la advertencia del veterinario y etólogo Jaume Fatjó

En los últimos meses, las redes sociales —especialmente TikTok— se han llenado de vídeos virales de personas que pasean a sus gatos con correa como si fueran perros. A simple vista, puede parecer una opción segura y divertida: el felino explora el entorno, disfruta del aire libre y comparte un momento con su cuidador. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja.

El veterinario y etólogo Jaume Fatjó explicó en una entrevista en el pódcast de Podimo que esta práctica puede afectar al bienestar emocional de los felinos e, incluso, provocar problemas de agresividad. “El sentido de agencia —la capacidad de decidir qué hacer en cada momento— es clave en la conducta de los animales”, señaló Fatjó. “Con la correa, esa libertad desaparece, y en algunos casos esto puede generar estrés y comportamientos agresivos”.

El debate: ¿los gatos necesitan salir a la calle para ser felices?

Muchos cuidadores de gatos se preguntan si sus animales son menos felices al vivir exclusivamente dentro de casa. La duda es lógica: mientras los perros están socialmente acostumbrados a salir a diario, los gatos parecen haber quedado relegados a la vida de interior.

Según Jaume Fatjó, no existe una única respuesta. Todo depende del carácter del animal y del entorno en el que viva. “Si tú abres la puerta, la inmensa mayoría de gatos disfrutan de salir”, explica el experto. Sin embargo, eso no significa que sea imprescindible o recomendable. La calle conlleva riesgos evidentes para los felinos:

Accidentes de tráfico

Enfermedades contagiosas transmitidas por otros gatos

transmitidas por otros gatos Peleas territoriales con felinos callejeros

con felinos callejeros Estrés por ruidos y estímulos desconocidos

y estímulos desconocidos Exposición a toxinas o parásitos

Por eso, cada vez más especialistas recomiendan mantener a los gatos en espacios cerrados, siempre y cuando se enriquezca el entorno para cubrir sus necesidades físicas y emocionales.

Alternativas seguras para tu felino

En lugar de arriesgarse con la correa, Fatjó recomienda opciones que mantienen al gato activo y mentalmente equilibrado sin exponerlo a peligros de la calle:

Rascadores y zonas en altura

Escondites y espacios seguros

Juguetes interactivos

Rutinas de juego que simulen la caza

El veterinario avisa que en lugar de obsesionarse con la correa, los cuidadores pueden centrar sus esfuerzos en convertir la casa en un territorio lleno de estímulos positivos. Al final, lo que importa no es que el gato explore la calle, sino que se sienta seguro, estimulado y querido en su propio hogar, aclara.