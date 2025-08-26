Cuatro años después del volcán en La Palma: contenedores, gases tóxicos y una reconstrucción que no llega

"Volví a La Palma después de cuatro años y me quedé en shock". Así lo resume Britty Ojeda, influencer canaria con miles de seguidores, tras regresar a la isla que sufrió la erupción del volcán en septiembre de 2021. Lo que encontró no fue una reconstrucción avanzada, sino una realidad estancada y dolorosa: personas que siguen viviendo en contenedores metálicos, zonas restringidas por emisiones de gases tóxicos, y un sentimiento generalizado de abandono institucional.

Su testimonio, compartido a través de redes sociales, ha reactivado el foco mediático sobre una crisis que, pese al paso del tiempo, sigue sin resolverse.

Uno de los símbolos más visibles del fracaso en la gestión post-volcán son las "casas contenedor", viviendas temporales instaladas de urgencia para los afectados que lo perdieron todo. Hoy, alrededor de 121 familias siguen residiendo en estas estructuras metálicas, diseñadas para pocos meses, pero utilizadas durante más de tres años.

Los contenedores presentan óxido, problemas estructurales, goteras y deficiencias eléctricas, y según reconocen las propias instituciones, no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad. A pesar de ello, siguen siendo el hogar de muchas personas, incluidos niños y personas mayores.

Gases tóxicos: zonas aún cerradas al acceso

Otra de las escenas que impactó a la influencer fue la presencia de zonas valladas y con señalización de gases tóxicos. Cuatro años después de la erupción, hay puntos de la isla donde las emisiones de dióxido de azufre y otros compuestos siguen siendo peligrosas para la salud humana, por lo que el acceso permanece restringido.

Estas áreas, que fueron epicentro de la actividad volcánica, no solo están deshabitadas, sino que representan un riesgo latente para quienes se acercan, lo que dificulta cualquier intento de recuperación del terreno para usos residenciales o agrícolas.

Promesas sin cumplir y soluciones que no llegan

Pese a las múltiples promesas institucionales, la realidad es que la reconstrucción va con retraso. En julio de 2025, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma anunciaron la compra de un edificio con 53 viviendas, destinadas a realojar a parte de los damnificados que siguen en contenedores. El proyecto está valorado en 10,3 millones de euros y se estima que estará terminado en unos 15 meses.

Sin embargo, en paralelo, existen 42 viviendas públicas rehabilitadas en Breña Baja que llevan meses vacías, sin ser adjudicadas. La burocracia y los retrasos administrativos han generado indignación entre las familias afectadas, que ven cómo hay pisos terminados y listos, pero inaccesibles por trabas legales.