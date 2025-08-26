El Materno Infantil pone en marcha el proyecto Biblioteca T-Leo en Urgencias Tocoginecológicas

La Unidad de Urgencias Tocoginecológicas del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha el proyecto Biblioteca T-Leo.

Esta novedosa iniciativa se ha desarrollado gracias a la motivación de un equipo de matronas y enfermeras, tras contrastar los estudios y beneficios que la lectura durante el embarazo. Así las embarazadas, puérperas y acompañantes que acudan a la Unidad podrán contar con un servicio de préstamo de libros.

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP) y la American Academy of Pediatrics (AAP) recomiendan la promoción de la alfabetización, comenzando lo antes posible después del nacimiento. Asimismo hay una serie de programas en diferentes partes del mundo que fomentan la lectura compartida, como por ejemplo Reach Out and Read (ROR), Nati per leggere, BookTrust, Nascuts per lleguir, Bookstar Euskadi e Imagination libraryl.

Los expertos destacan varios beneficios de la lectura en esta etapa de la vida entre los que destacan: la conexión y vínculo afectivo con el bebé, las habilidades lingüísticas, familiarizarse con los sonidos, así como el desarrollo las conexiones socio-emocionales de los recién nacidos.

Esta acción está enmarcada dentro del plan de humanización y mejora de la calidad asistencial del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.