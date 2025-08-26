El nombre canario más curioso: solo lo lleva una persona fuera de Las Palmas y da lugar a muchos chistes

Los antiguos guerreros guanches portaban nombres llenos de significado y fuerza: Doramas (“nariz ancha”), Faycán (“jefe”), Beneharo (“el más grande”)…

Nombres que evocaban poder, arrojo y la conexión con la tierra que defendían. Hoy seguimos recordándolos, pero hay uno que destaca por su notable carga histórica, su escaso uso y… sí, su potencial cómico.

Ese nombre, tan fuerte como curioso, es Adargoma.

Un bravo guerrero

Adargoma fue un guayre (jefe militar) del reino de Gáldar durante la conquista de Gran Canaria en el siglo XV, citado en crónicas como Historia de la conquista de las siete islas de Canaria (Marín de Cubas) como hombre de gran fortaleza y corpulencia.

En la batalla del Guiniguada dirigió las tropas guanches junto a Doramas o Maninidra, hasta que fue herido, capturado y deportado a Sevilla como esclavo del arzobispado.

Etimología

El nombre Adargoma parece significar “espaldas de risco” (addar = “risco”, oma = “espalda”) según los cronistas tras su aparición en castellano, aunque la readaptación podría estar invertida.

Otras fuentes modernas ofrecen una lectura emocional menos técnica: “guerrero del escudo” o “espalda de roca”, versiones poéticas del valor que representaba.

Humor con guasa canaria

Según los últimos datos del INE, solo 26 personas en el territorio nacional lo llevan como nombre propio y de ellos solo uno no pertenece a la provincia de Las Palmas. Ese carácter diminuto lo hace llamativo: no solo por su rareza, sino por su sonido, que invita al juego verbal…

Porque en Canarias, el juego de palabras “Adargoma” → “a dar goma” resulta inevitable para muchos. En jerga local, “dar goma” puede hacer referencia a ciertas actividades íntimas. Imagina el desconcierto de un maestro de secundaria el primer día de clase llamando al alumno Adargoma para presentarse. Más de uno se echará unas risas.

Por eso, Internet lo convierte en meme o broma con gracia: desde imitaciones de anuncios ficticios (“¿Quieres un nombre que suene legendario… y provocador? ¡Llámanos y lo conseguimos!”) hasta comentarios jocosos en redes sociales. Este contraste entre su trasfondo heroico y el giro coloquial refuerza su estatus de “nombre más curioso de Canarias”.

Arraigo local

Pese a su escasa presencia en la vida cotidiana, Adargoma sí aparece en otros ambientes como en la lucha canaria, con clubes como el Club de Luchadores Adargoma San José, que adoptan el nombre como símbolo de fortaleza y vínculo con la herencia guanche.

Un apelativo que nos recuerda que los nombres guardan historia… y, a veces, risas ocultas.