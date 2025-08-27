Asciende a 21 la cifra de afectados por el brote de salmonela

El brote de salmonela que se originó la pasada semana en el servicio de Cocina del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi) ya ha afectado a 21 personas. Así lo confirmó este miércoles la doctora Guadalupe Alemán, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en el citado recinto sanitario.

Del total de aquejados, cuatro son pacientes adultos del Materno, siete del Hospital Insular y 10 del centro polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I, pues este último es abastecido por la cocina del Insular-Materno. De estas 21 personas, cuatro ya han recibido el alta hospitalaria y 13 el alta epidemiológica por haber superado los síntomas de la toxiinfección. Ahora bien, estas últimas continúan ingresadas por su patología de base. Además, otras cuatro permanecen en aislamiento -dos en el Insular y dos en el hospital polivalente-.

Por ahora, sigue sin conocerse el agente causante. "Hemos recogido muestras ambientales de las superficies en las que se preparan los alimentos y de la comida que consumieron los pacientes, ya que por protocolo se congela durante una semana. De momento, todos los resultados son negativos", manifestó la facultativa del citado complejo grancanario, que además aseguró que el estudio sigue abierto. La previsión es poder conocer las conclusiones de todos los análisis que se están llevando a cabo a finales de la próxima semana.

Sin embargo, el hecho de que los análisis realizados a la comida hayan dado negativo no quiere decir que el brote no esté relacionado con un alimento contaminado. Y es que lo que se examina es solo una muestra, por lo que es probable que esa porción en concreto no contenga la bacteria. "En los hospitales, todas las medidas están muy protocolizadas y se hacen controles mensuales para comprobar que los alimentos cumplen con las condiciones pertinentes. Para poder procesarlos, todos los trabajadores han tenido que hacer unos cursos de formación, llevar una vestimenta específica, hacer uso de guantes y mantener una correcta higiene de manos", subrayó la doctora Alemán. "Cuando fuimos conscientes de este brote, hicimos una auditoría para verificar que se estaban cumpliendo los protocolos, y corroboramos que todo estaba en orden. De hecho, inspección también vino y lo comprobó", agregó la profesional.

Origen del foco

Por tanto, habrá que esperar para determinar si el foco se ha producido por un alimento interno o externo, o incluso, si la responsabilidad recae en la manipulación de los productos, ya que tampoco se descarta esta hipótesis. "Aunque no es lo habitual, hay personas que pueden portar la salmonela de forma asintomática. En estos casos, si no se mantiene una correcta higiene de manos y se manipulan alimentos puede propagarse la infección", anotó la especialista. Asimismo, tal y como garantizó la misma fuente, el brote no ha afectado a ningún sanitario ni al personal no sanitario.

La salmonela es una enfermedad bacteriana que afecta al tubo intestinal. Esta bacteria puede estar presente en carnes crudas o poco cocinadas -sobre todo de ave- , los huevos, los productos lácteos no pasteurizados o en frutas y verduras que han estado en contacto con agua sucia o alimentos contaminados. "Las gallinas son la principal fuente de transmisión porque pueden portar la salmonela en su tubo digestivo. Cuando ponen un huevo, por ejemplo, puede caer algo de sus propias deposiciones. Además, si el producto no se cocina bien o no se mantiene a la temperatura adecuada, se crea un caldo de cultivo idóneo para que crezcan las bacterias y provocar la enfermedad a las personas que lo consumen", apostilló Guadalupe Alemán, que también alertó de los riesgos de la contaminación cruzada.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Dirección Gerencia del Chuimi, continúan haciendo un seguimiento minucioso de los casos y recogiendo muestras de todos los pacientes que refieren síntomas digestivos compatibles con esta afección.