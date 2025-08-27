Risto, el burro que advirtió a los vecinos de Molinaseca de que venía el fuego: "Nos hizo actuar más rápido"

Dice Manuel Otero, bodeguero, dueño de Encima Wines, que el pasado domingo notó a Risto, su burro, más agitado de lo normal. Estaba inmóvil, con las orejas tiesas, mirando fijamente en la misma dirección, a las montañas. "Eran las tres de la tarde, yo no suelo ir los domingos, pero tenía que darle unas cajas de vino a un cliente que se iba de viaje y, cuando nos íbamos, vi a Risto en una actitud que no era normal. Estaba errático. Pensé ¿qué le pasara?", explica Manuel a EL PERIÓDICO.

"Fuimos hasta él y al poco tiempo, en la dirección qué él miraba, intuimos el fuego y el humo y más tarde el crepitar del monte que se quema. Él nos dio la alarma y pudimos empezar a actuar más rápido", revela Manuel, cuya bodega se encuentra en pleno campo, a un kilómetro de Molinaseca (862 habitantes), la localidad de León en la que reside.

"Cuando vio el humo ya empezó a correr asustado alrededor de la finca. A la media hora teníamos el fuego encima, pero al enterarnos tan rápido pudimos sacar las mangueras para remojar y las bombas. Pudimos estar preparados para intentar apagar las llamas que venían", detallaa Manuel, cuya bodega produce vino de godello, mencía, almazcara majara y doñablanca.

Un vecino de Molinaseca, en León, remoja vegetación ante la llegada del fuego del incendio desatado el domingo en un monte cercano de la localidad. / EUROPA PRESS

Extenso despliegue

El fuego amenazó gravemente la población de Molinaseca y casi llegó a entrar al núcleo urbano -se ordenó la evacuación de los vecinos-, pero gracias al extenso despliegue de medios y la participación de muchos vecinos, que se ofrecieron voluntarios, el fuego se pudo controlar antes de que llegara la noche, cuando los vientos fuertes que se están viviendo en el norte de León durante este verano habían avivado el fuego.

"Si no es por la intervención de vecinos y bomberos no se habría podido parar, se habría quemado la bodega entera. Por suerte, por la noche estaba controlado", prosigue Manuel, que lamenta que León está viviendo una auténtica "catástrofe" este verano, con incendios por todos lados. "Estamos rodeados".

Precisamente, este miércoles ha entrado en la cárcel de Mansilla de Mulas el varón de 75 años detenido como presunto autor del incendio forestal declarado en Molinaseca.

Las diligencias practicadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, determinaron que el sujeto, que vivía en una caseta en los montes de Molinaseca, habría originado el fuego al hacer una fogata para cocinar.