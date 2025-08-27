Las cifras de los incendios: 35.656 evacuados, 50 detenidos y 135 personas investigadas

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, explicó en rueda de prensa las nuevas cifras actualizadas que arrojan los incendios en España, en una jornada en la que se han reavivado algunos de los focos, especialmente los localizados en Castilla y León, pero también en Galicia y Asturias.

En dicho balance explicó que ya se han practicado 50 detenciones por, presuntamente, haber provocado estos incendios, Además ha mencionado que hay otras 135 personas investigadas.

En la jornada del 26 de agosto se llevaron a cabo 82 evacuaciones, de personas procedentes de varios pueblos de Asturias y León, las regiones en las que más han empeorado los pronósticos de los incendios en lo que llevamos de semana. Con ellas son ya 35.656 las personas evacuadas por culpa del fuego en el transcurso del verano.

294 vías afectadas

También se refirió a las carreteras que siguen cortadas por los incendios: en total son 294 vías afectadas, según la DGT, 55 de las cuales son consideradas vías principales. Castilla y León es la comunidad autónoma que cuenta con más vías afectadas, con 92. Galicia es la segunda, con 73. El resto se reparten entre Asturias y Extremadura.

Aunque se han declarado nuevos incendios y algunos de los ya existentes se han vuelto a complicar, algunos de los componentes de los contingentes internacionales que han colaborado en la extinción de incendios ya se han puesto en marcha para volver a sus países de origen. Es lo que ha sucedido con los equipos procedentes de Alemania (66 bomberos) y los de Rumanía, que hoy mismo partirán de vuelta a Bucarest en avión desde Galicia.

Barcones contabilizó 41 activaciones de alertas, 8 de las cuales siguen vigentes. Y se refirió a los procedimientos necesarios para solicitar ayudas por las personas afectadas, "que se pueden solicitar desde el día después del final de la catástrofe. Está vigente el 307/2005, que ofrece ayudas por fallecimiento, daños en viviendas y enseres personales, comunidades de propietarios o establecimientos comerciales".

También fue preguntada por las constantes críticas sobre su trabajo procedentes del Partido Popular, a lo que rechazó responder y se limitó a contestar que "yo estoy haciendo mi trabajo".