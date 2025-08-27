Fernando Mosteiro Pereira, doctor: "El trasplante de animal a humano es una opción futurible. Muy futurible"

Un paciente de 39 años que se encontraba en estado de muerte cerebral en un hospital chino se ha convertido en la primera persona del mundo en recibir un trasplante de pulmón de otra especie [una intervención denominada ‘xenotrasplante’], en concreto, de un cerdo. El órgano, modificado genéticamente, mantuvo su viabilidad durante nueve días, aunque con signos de daño y rechazo, tal y como describen investigadores del Hospital Universitario de Guangzhou en un artículo publicado en la revista científica Nature Medicine. El coordinador de Trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el doctor Fernando Mosteiro Pereira, valora con prudencia este hito científico con «un órgano especialmente delicado», que «abre un campo, pero futurible, muy futurible». «A día de hoy, los xenotrasplantes son una opción de futuro. No son, a corto plazo, ninguna posibilidad real», considera.

¿Le ha sorprendido la intervención llevada a cabo en China?

No me ha cogido por sorpresa. En el momento actual, hay varias líneas de tratamiento, de cara al futuro, porque claro... Esto de esperar a que fallezca una persona para poder trasplantar a otra... Está bien, y es la alternativa que tenemos, hoy en día, pero hay que buscar otras nuevas, ya que las listas de espera cada vez son mayores y, aunque España es el país con la mayor tasa de donación del mundo, no tenemos suficiente número de órganos para trasplantar. De hecho, todos los años la lista aumenta, y no porque trasplantemos poco, sino porque cada vez hay más pacientes que necesitan un nuevo órgano: los criterios para trasplantar se amplían, la gente vive más... Todo esto hace que se estén intentando buscar nuevas líneas de tratamiento futuras. Entre ellas, la utilización de células madre, el uso de impresoras 3D para la creación de órganos artificiales y, también, los xenotrasplantes.

¿En qué consisten, con exactitud, los xenotrasplantes?

Para que la gente lo entienda, se trata de extraer un órgano a un animal que no sea un humano, y trasplantárselo a este. Para hacerlo, hay que realizar modificaciones genéticas en el animal, debido a la incompatibilidad por la diferencia de especie. Ya se han llevado a cabo varias modificaciones genéticas, fundamentalmente de cerdos, al tratarse de un animal que, aunque no se parece mucho físicamente a los humanos, sí comparte gran parte de nuestro genoma. Esas modificaciones genéticas han permitido realizar algún trasplante cardíaco, alguno renal, alguno hepático... Y ahora, como novedad, en China llevaron a cabo, hace unos días, un trasplante pulmonar. Sí es verdad que esto es novedoso, en el sentido de que el pulmón es quizás el órgano más delicado de todos los trasplantables...

¿A qué se refiere?

Los humanos respiramos con los pulmones, y cualquier tipo de infección por la vía respiratoria afecta y va directamente hacia esos órganos. En el caso del hígado, los riñones y el corazón (salvo que tengamos una infección en la sangre, o en la orina, que llegue hasta el riñón, en el caso de este órgano), es difícil que se puedan infectar tan fácilmente. Sin embargo, en el caso de los pulmones, estamos respirando todo el día... Seguramente, de hecho, a lo largo del año, cualquier persona tenga uno o dos episodios de infección respiratoria banal, leve. Pero estas infecciones leves, en pacientes inmunocomprometidos, con las defensas bajas, complican su evolución. Y este es uno de los motivos que hacen del pulmón un órgano especialmente delicado a la hora de trasplantar, entre muchos otros.

¿Por ejemplo?

El pulmón también es un órgano muy delicado porque cuando se lo extraemos al donante se queda sin sangre, y cuando se lo colocamos al receptor y lo perfundimos, esa isquemia (déficit de sangre) y la reperfusión posterior provocan su inflamación. A veces, solo ese sufrimiento hace que los pulmones ya no funcionen, o que puedan dañarse. Por eso digo que son órganos especialmente delicados. Que se haya hecho una intervención como la que acaban de llevar a cabo en China abre un campo. Pero abre un campo futurible. Muy futurible. Los xenotrasplantes, a día de hoy, son una opción de futuro, no una posibilidad real, a corto plazo.

La intervención realizada por el equipo chino ha generado, sin embargo, mucha expectación.

Claro que las noticias llaman mucho la atención... Llama mucho la atención que se hayan extraído unos pulmones a un cerdo, se le hayan trasplantado a una persona en muerte encefálica (y que, por tanto, ya había fallecido), y que esta estuviese nueve días ‘aguantando’ con esos órganos... Pero ‘aguantando’ con una disfunción ya primaria de los pulmones recién implantados, con un edema muy importante... Es decir, estaríamos ante el primer paso de algo que todavía tiene un camino muy largo por delante. No digo que los xenotrasplantes no sean una buena opción, que seguramente lo serán. Cada vez conocemos más sobre el genoma humano, y cada vez hay más técnicas que permiten modificarlo y alterarlo. Y esto, a su vez, va a permitir modificar células de animales que luego se puedan trasplantar a humanos...

¿Pero...?

Yo creo que hay otras líneas de investigación que son igual de interesantes, como las células madre, en cuyo caso tampoco hay nada tangible ni claro, pero son otra vía posible. En mi humilde opinión, no siendo un experto que esté metido en la investigación de todos esos proyectos, las células madre podrían ser el futuro de este gran campo mientras no tengamos una alternativa a la donación de órganos de las personas fallecidas.