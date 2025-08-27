Ni gofio ni ron miel: Canarias es el único lugar de Europa en comercializar este producto

En la Unión Europea abundan los sellos de origen para quesos, vinos y panes. En Canarias, además, el imaginario popular suele viajar directo al gofio y al ron miel.

Pero el gran “secreto” con denominación europea no es ninguno de esos dos iconos: es un producto minúsculo que se cría sobre tuneras, se recolecta a mano con herramientas tradicionales y se seca al sol hasta alcanzar los parámetros de calidad fijados por Bruselas.

Su destino final sorprende: da el rojo carmín (E-120) a alimentos, cosmética artesanal y tejidos teñidos de manera natural.

No hablamos de una curiosidad folclórica. Desde 2016 cuenta con figura de calidad europea y, lo más singular, solo se produce y se comercializa dentro de la UE en el Archipiélago, amparada bajo la DOP “Cochinilla de Canarias”.

¿Qué es?

Es el insecto Dactylopius coccus, criado sobre tuneras (Opuntia ficus-indica). Tras la recolección y el secado al sol, se obtiene un producto natural que se utiliza para extraer ácido carmínico, un colorante rojo empleado en alimentación, cosmética y textil.

La figura de calidad “DOP Cochinilla de Canarias” está oficialmente registrada por la Comisión Europea desde 2016, lo que protege el nombre, el método y el origen.

Proceso

El pliego y la ficha oficiales detallan un proceso artesanal y climático: inoculación con “rengues” (saquitos con hembras en puesta), recolección manual con herramientas tradicionales y secado natural hasta lograr humedad y riqueza en carmín dentro de rangos estrictos.

La DOP asegura trazabilidad, controles y etiquetado, y reconoce a la Asociación de Criadores y Exportadores como órgano de gestión.

De México a Canarias

La cochinilla es originaria de Mesoamérica y llegó a Canarias en el siglo XIX para diversificar la economía insular.

Su “edad de oro” (mediados del XIX) abasteció a la industria europea hasta que irrumpieron los colorantes sintéticos, provocando un declive.

Hoy, la demanda de pigmentos naturales y la protección DOP han reactivado un cultivo de nicho, ligado además al patrimonio paisajístico de zonas como Mala y Guatiza (Lanzarote), donde un Centro de Interpretación mantiene viva la tradición.

A diferencia de otros grandes productores mundiales (Perú, México, Chile o Argentina), dentro del territorio de la Unión Europea solo Canarias mantiene producción comercial. Así lo destaca la propia administración canaria al explicar la DOP, y la inscripción en el registro comunitario blinda la denominación frente a imitaciones.

Del campo a la etiqueta

Si buscas cochinilla para uso alimentario o cosmético en Europa, fíjate en la etiqueta: el nombre protegido es “Cochinilla de Canarias (DOP)”.

En alimentos, el colorante aparece como E-120 (carmín/ácido carmínico); en cosmética, como CI 75470. Elegir producto DOP significa elegir origen verificado y un método tradicional (incluido el secado solar) reconocido por la UE.

La cochinilla canaria compite con mercados extracomunitarios y con colorantes alternativos, y convive con amenazas fitosanitarias en los ecosistemas de tunera.

Aun así, su calidad diferenciada y el valor patrimonial del cultivo sostienen un relato singular: el de un pequeño insecto que convirtió a Canarias en la única “fábrica” europea de carmín… con denominación de origen.