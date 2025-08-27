Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oposiciones en España 2025: requisitos y las plazas con más salidas

Descubre cómo funcionan las convocatorias públicas de empleo, sus beneficios, principios y las que ofrecen más oportunidades laborales en este año

Andrés Gutiérrez

Mar Molina

Las Palmas de Gran Canaria

Las oposiciones son el proceso de selección para acceder a un empleo público en España. Este sistema garantiza que todas las personas candidatas sean elegidas bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, cumpliendo lo establecido por la Constitución Española. Según el artículo 23.2, "Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos", asegurando así la transparencia y la equidad en la administración pública.

Uno de los pilares fundamentales del acceso al empleo público son los principios de igualdad de oportunidades, el mérito demostrado y la capacidad de cada aspirante. De este modo, se eliminan favoritismos y la selección se basa exclusivamente en el rendimiento y preparación de quienes participan en estas pruebas.

En la práctica, estos procesos permiten acceder a plazas que ofrecen estabilidad laboral, con contratos y condiciones que raramente se ven en el sector privado. Además, formar parte de la función pública brinda oportunidades de desarrollo profesional, promoción interna y la posibilidad de contribuir activamente al servicio y bienestar de la sociedad.

Oposiciones en Las Palmas de Gran Canaria

Ver galería

Oposiciones en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Funcionamiento de las oposiciones: convocatoria y pruebas

El proceso comienza con la convocatoria, publicada en boletines oficiales como el BOE o los de cada comunidad autónoma. En estos anuncios se detallan los requisitos, los temas a estudiar y las distintas pruebas a superar.

Las pruebas pueden ser de diferente tipo:

  • Exámenes tipo test
  • Pruebas prácticas
  • Entrevistas personales
  • Valoración de méritos (como experiencia o formación adicional).
Una mujer ante un ordenador portátil

Una mujer ante un ordenador portátil / Canva

Quienes obtienen las calificaciones más altas acceden finalmente a las plazas disponibles. El proceso, aunque exigente, aspira a asegurar que los mejores candidatos sean quienes accedan a los puestos públicos.

Ventajas de trabajar como funcionario público

Entre los principales beneficios de obtener una plaza a través de una oposición destacan:

  • Estabilidad laboral: Contrato indefinido y trabajo garantizado
  • Salario estable: Se actualiza periódicamente con complementos, antigüedad y trienios
  • Horarios regulares: Generalmente jornada de mañana y posibilidad de teletrabajo en algunos puestos
  • Beneficios sociales: Mejor acceso a préstamos, hipotecas y ayudas familiares
  • Posibilidad de movilidad geográfica y desarrollo de carrera profesional
  • Buen ambiente y protección social
Imágenes del quirófano durante el primer trasplante renal de donante vivo mediante cirugía robótica en Canarias

Imágenes del quirófano durante el primer trasplante renal de donante vivo mediante cirugía robótica en Canarias / E. D.

Además, trabajar para la administración implica pasar a formar parte del personal al servicio de la ciudadanía, participando en áreas tan diversas como la sanidad, la educación, la justicia o la gestión administrativa.

Oportunidades laborales más destacadas en las oposiciones de 2025

En cada convocatoria se abren miles de plazas con distintos requisitos. De cara a 2025, las oposiciones con más salidas laborales, según la cuenta de Instagram @superaoposiciones, suelen ser:

  • Auxiliar administrativo del Estado: muchas plazas, solo se exige Bachillerato o equivalente, jornada intensiva.
  • Auxiliar administrativo de comunidades autónomas y ayuntamientos: requisitos similares, alta demanda.
  • Gestión procesal y administrativa: es necesario titulación universitaria y suele estar bien remunerado.
  • Controlador aéreo: sorprendentemente, se puede acceder con Bachillerato, aunque el proceso es exigente y los sueldos son de los más altos del sector público, llegando a 6.000–8.000 euros mensuales.
Una persona delante de un ordenador

Una persona delante de un ordenador / Canva

Cada una de estas opciones requiere preparación específica, por lo que es recomendable consultar las bases de cada convocatoria en los boletines oficiales u organismos específicos.

Las oposiciones en España representan una de las vías más sólidas para acceder a empleos estables, bien remunerados y con garantías de derechos laborales. Gracias a su carácter objetivo y transparente, suponen una opción atractiva para quienes buscan no solo estabilidad, sino la posibilidad de crecer profesionalmente al servicio de la sociedad.

