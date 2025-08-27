Tiempo para el jueves en Canarias: este es el pronóstico de la Aemet por islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias un predominio de cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios y vientos del nordeste con intervalos de fuerte en las islas montañosas.

Se esperan intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura a primeras y últimas horas que tenderán a poco nuboso el resto del día y, en el norte de las islas de mayor relieve, nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías a primeras horas y apertura de claros durante la tarde.

En el resto de vertientes estará poco nuboso o despejado con algún intervalo ocasional en el interior.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, y flojo en cumbres con predominio de la componente norte.

En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento del noreste de fuerza 5 o 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste en torno a 2 metros.

Estas son las condiciones por islas para este jueves:

LANZAROTE

Nuboso durante la madrugada, que tenderá a intervalos nubosos a lo largo de la mañana con apertura de amplios claros por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en el interior por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 28

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos a primeras y últimas horas que tenderán a poco nuboso el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en zonas de Jandía y de la costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 22 27

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías durante la primera mitad día, disminuirá a intervalos nubosos durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte en estas zonas durante la segunda mitad del día. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 26

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el extremo noreste durante la primera mitad del día. Apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso, salvo intervalos ocasionales en el interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremo oeste y vertiente sureste donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte al final del día. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 29

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías a primeras horas y con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos este y noroeste y sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte a últimas horas. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 27

Nuboso en el norte y este con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías a primeras horas. En el resto de zonas, poco nuboso, con algún intervalo en el interior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste y zona del El Paso, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes al final del día. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 24

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías a primeras horas y con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 21