Del agua al fuego: las yeguas 'bomberas' rescatadas en la dana que ahora salvan montes

Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre no sólo ocasionaron numerosos daños materiales y personales en los distintos municipios afectados, sino que también afectaron a centenares de animales que lucharon para evitar ser arrastrados por la riada. Muchos de ellos pudieron sobrevivir, aunque otros no tuvieron la misma suerte y sus dueños todavía siguen buscándoles.

Un grupo de cinco yeguas (dos de ellas preñadas) fueron rescatadas ‘in extremis’ tras el desbordamiento del río Magro en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera. Diez meses después de las trágicas inundaciones se han convertido en «bomberas» de cuatro patas que luchan para evitar que se originen incendios en zonas forestales. Su labor no es otra que proteger el monte de posibles fuegos través de este proyecto piloto.

La organización WWF, dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, ha incorporado a las cinco yeguas en un proyecto de regeneración del monte en la comarca de Cortes de Pallás. Un incendio originado en verano de 2012 en esta zona calcinó cerca de 30.000 hectáreas de monte y afectó a doce municipios. La entidad ha puesto en marcha esta iniciativa para recuperar la zona a través de varias restauraciones forestales y plantaciones con vegetación autóctona en varias parcelas de la zona incendiada.

Como parte de este proyecto piloto, estos herbívoros procedentes de Algemesí habitan en los montes de Yátova (una de las localidades afectada por aquel fuegos). Los cinco animales están controlados por un pastor mediante un GPS que viliga y delimita sus paseos en una parcela forestal de unas cien hectáreas. El objetivo es que el proyecto cuente con hasta treinta caballos y yeguas. «Mientras caminan y se alimentan, pastan y desbrozan el terreno, haciéndolo menos vulnerable a un potencial incendio», explican desde WWF.

La asociación reconoce que el proyecto que se inició «como una solución de emergencia para estos animales tras la danase ha convertido en un proyecto pionero en la lucha contra los incendios forestales».

Las cinco yeguas pastan libremente en estas cien hectáreas de monte, al tiempo que controlan la maleza de manera natural y ayudan a reducir el riesgo de incendios, especialmente los conocidos como de sexta generación. «Equipadas con collares GPS y supervisados por un pastor, están restaurando el equilibrio del ecosistema y demostrando que la naturaleza tiene sus propias solucionespara hacer frente al fuego. Con sus dientes y bocados desbrozan la vegetación, despejan el suelo y lo hacen más resiliente a un incendio que esperamos que ojalá nunca llegue», afirman desde la entidad.

Ganadería extensiva

El Ayuntamiento de Alzira también aboga por este tipo de prácticas para prevenir incendios forestales en los parajes naturales municipales. Como ya informó este diario, el consistorio ha habilitado un corral en la Casella para introducir 25 cabras y ovejas, mediante una inversión de la Diputación de Valencia a través del Pla Reacciona, con el fin de reintroducir progresivamente la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios.

El rebaño se ubicará en el espacio en el que se encuentran actualmente los únicos tres ciervos que habitan en la Casella, ya que se trata de una zona estratégica junto al área de cortafuegos. Un ganadero, por su parte, se encargará de cuidarlas y guiarlas por la zona con el fin de que puedan realizar el recorrido, que ronda los 6 kilómetros.

Alzira busca ampliar esta práctica a toda la sierra, por lo que el consistorio no descarta compartir el rebaño con otros municipios.