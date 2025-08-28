Ni Egipto ni Corea del Norte: los destinos que el Ministerio de Exteriores desaconseja viajar en 2025
El Gobierno desaconseja visitar cualquiera de estos 23 Estados debido a riesgos potenciales como guerras o epidemias
Viajar es una experiencia siempre agradable, salvo que se haga a uno de estos países que figuran en la lista negra del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según el Gobierno, visitar estos territorios podría poner en peligro tu seguridad y tu vida, por lo que se recomienda evitarlo. Esto se debe a que en esos lugares existen conflictos armados, inestabilidad política o altos índices de criminalidad.
Más allá de los típicos países a los que es muy difícil acceder debido a su régimen político, como puede ser Corea del Norte o Afganistán, existen hasta 23 territorios a los que no deberías ir este año. Aunque las vacaciones de verano están llegando a su fin, muchas personas aprovechan los últimos meses del año para hacer un gran viaje, ya que los precios suelen ser más bajos.
Los destinos exóticos están de moda, pero son peligrosos
Los turistas siempre tienden a visitar los países con más encanto que están cerca de España, como pueden ser Italia, Francia o Portugal, pero más allá de las fronteras europeas, existen destinos que impresionan por su diversidad cultural, paisajes únicos y experiencias inolvidables. Estos territorios se han puesto de moda entre los más aventureros que buscan nuevas emociones.
A pesar de lo bonito que pueda parecer, la mayoría de viajeros no saben que estos lugares tienen mucho riesgo si los visitas, porque en algunos casos presentan inestabilidad política, problemas de seguridad, condiciones climáticas extremas o emergencias sanitarias.
El Ministerio de Asuntos exteriores tiene un listado de países que no debes visitar:
Europa
- Bielorrusia
- Rusia
- Ucrania
África
- Burkina Faso
- Burundi
- Chad
- Egipto
- Guinea Bissau
- Liberia
- Libia
- Mali
- Mauritania
- Níger
- Nigeria
- República Centroafricana
- Somalia
Asia
- Afganistán
- Corea del Norte
- Irak
- Irán
- Israel
- Líbano
- Palestina
- Pakistán
- Siria
Siempre es fundamental informarse bien antes de planificar un viaje a estos destinos, ya que conocer las restricciones y situación actual, te ahorrará muchos sustos. Y recuerda, si no estás seguro, no los visites.
- Parece Hawái pero está a media hora de Las Palmas de Gran Canaria: un refugio de lava y mar en el norte de la isla
- La UD Las Palmas se lleva más de 100.000 euros por el traspaso de 30 millones de Yeremy Pino al Crystal Palace
- Un vecino conflictivo mantiene en vilo desde hace meses a Valleseco
- Pesca ilegal con fusil en zonas protegidas de Telde
- Venta de casa en Telde: una oportunidad única para inversores en pleno San Gregorio
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Gritos, música y noches sin dormir en Guanarteme: 'Voy a trabajar agotada
- No es una gaviota: así sorprende la nueva inquilina de Las Palmas de Gran Canaria