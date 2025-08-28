Ni Egipto ni Corea del Norte: los destinos que el Ministerio de Exteriores desaconseja viajar en 2025

Viajar es una experiencia siempre agradable, salvo que se haga a uno de estos países que figuran en la lista negra del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según el Gobierno, visitar estos territorios podría poner en peligro tu seguridad y tu vida, por lo que se recomienda evitarlo. Esto se debe a que en esos lugares existen conflictos armados, inestabilidad política o altos índices de criminalidad.

Más allá de los típicos países a los que es muy difícil acceder debido a su régimen político, como puede ser Corea del Norte o Afganistán, existen hasta 23 territorios a los que no deberías ir este año. Aunque las vacaciones de verano están llegando a su fin, muchas personas aprovechan los últimos meses del año para hacer un gran viaje, ya que los precios suelen ser más bajos.

Los destinos exóticos están de moda, pero son peligrosos

Los turistas siempre tienden a visitar los países con más encanto que están cerca de España, como pueden ser Italia, Francia o Portugal, pero más allá de las fronteras europeas, existen destinos que impresionan por su diversidad cultural, paisajes únicos y experiencias inolvidables. Estos territorios se han puesto de moda entre los más aventureros que buscan nuevas emociones.

A pesar de lo bonito que pueda parecer, la mayoría de viajeros no saben que estos lugares tienen mucho riesgo si los visitas, porque en algunos casos presentan inestabilidad política, problemas de seguridad, condiciones climáticas extremas o emergencias sanitarias.

El Ministerio de Asuntos exteriores tiene un listado de países que no debes visitar:

Europa

Bielorrusia

Rusia

Ucrania

África

Burkina Faso

Burundi

Chad

Egipto

Guinea Bissau

Liberia

Libia

Mali

Mauritania

Níger

Nigeria

República Centroafricana

Somalia

Asia

Afganistán

Corea del Norte

Irak

Irán

Israel

Líbano

Palestina

Pakistán

Siria

Siempre es fundamental informarse bien antes de planificar un viaje a estos destinos, ya que conocer las restricciones y situación actual, te ahorrará muchos sustos. Y recuerda, si no estás seguro, no los visites.