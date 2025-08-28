El Gobierno de Canarias finaliza el pago por las viviendas habituales destruidas por el volcán de La Palma

El Gobierno de Canarias ha cerrado una etapa fundamental en el proceso de recuperación tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma: el pago de las compensaciones por el valor real de las viviendas habituales destruidas ya ha sido completado, beneficiando a más de 800 familias afectadas. Este hito marca un paso decisivo hacia la normalización habitacional en la isla, casi cuatro años después del desastre natural.

Más de 800 compensaciones abonadas y una inversión de 200 millones de euros

Desde la activación del primer Plan de Pagos en julio de 2024 hasta julio de 2025, la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma ha emitido 16 órdenes de pago, cubriendo así el total de las primeras viviendas afectadas. En total, se han destinado 200 millones de euros:

100 millones del Gobierno de Canarias, con cargo a los presupuestos autonómicos de 2024 y 2025.

100 millones del Gobierno de España, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y transferidos en enero de 2024.

Este volumen de financiación ha permitido atender a cientos de familias que perdieron su hogar principal bajo la lava.

Solo 25 expedientes pendientes por resolver

Quedan aún 25 casos sin pagar, todos ellos vinculados a problemas documentales, como herencias sin resolver o dificultades para localizar a los propietarios legítimos. La Consejería de Presidencia ha indicado que, una vez se solucionen estos aspectos legales, también se abonarán sus correspondientes compensaciones.

Una vez completado el pago de las viviendas habituales, las autoridades han comenzado la retirada progresiva de las viviendas temporales:

El pasado 31 de julio, se retiraron las dos primeras casas de madera vacías en El Paso.

vacías en El Paso. Desde el 19 de agosto, se ha iniciado también la retirada de casas contenedor en Los Llanos de Aridane, propiedad del Instituto Canario de la Vivienda ( ICAVI ).

en Los Llanos de Aridane, propiedad del Instituto Canario de la Vivienda ( ). Este proceso continuará en los próximos meses a medida que las unidades se desocupen, y marca el inicio de una nueva fase en la reordenación habitacional de la isla.

El ICAVI ofrecerá a las personas que siguen alojadas en estas viviendas temporales un plazo razonable para que puedan encontrar alternativas habitacionales propias. Esta transición está diseñada para ser progresiva y sensible con las realidades sociales de cada familia.

Para quienes, pese a haber recibido la compensación, no puedan acceder a una vivienda en el mercado libre, se ha previsto una solución específica.

Alquiler social para los casos más vulnerables

Un total de 53 viviendas públicas en construcción en Los Llanos de Aridane, financiadas por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias y gestionadas por el Cabildo de La Palma, estarán disponibles en los próximos 15 meses. Estas viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler bajo criterios sociales, priorizando a personas afectadas por el volcán que no hayan podido resolver su situación habitacional con las ayudas directas.

La reconstrucción habitacional ha venido acompañada de un importante esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno de Canarias:

24 millones de euros al Cabildo de La Palma para compra y construcción de vivienda pública .

para compra y construcción de . 28,7 millones al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane .

. 3 millones al Ayuntamiento de Villa de Mazo .

. 800.000 euros al Ayuntamiento de El Paso.

Además, el ICAVI ha destinado 22 millones más a la construcción de nuevas viviendas protegidas.