¿Lloverá este viernes en Canarias?: esto dice del tiempo la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, e intervalos nubosos en Lanzarote Fuerteventura, así como temperaturas con pocos cambios.

El viento se prevé que sople moderado del nordeste, fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del noreste de fuerza 5 o 6, y de 4 o 5 en las aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura; marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste en torno a 2 metros.

Estas son las condiciones por islas para este viernes:

LANZAROTE

Nuboso durante la madrugada, cuando no se descarta alguna llovizna ocasional. Tenderá a intervalos nubosos a lo largo de la mañana con apertura de amplios claros por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en el interior durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 23 28

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos a primeras y últimas horas que tenderán a poco nuboso el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en zonas de Jandía y de la costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 23 27

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías a primeras y últimas horas. Tenderá a intervalos nubosos durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos matinales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte en estas zonas. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 25

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste donde serán más probables y frecuentes. Tenderá intervalos durante las horas centrales. Intervalos nubosos en la vertiente oeste y poco nuboso en el resto de vertientes, así como en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremo oeste y vertiente sureste. En cumbres centrales, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 29

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías a primeras horas donde serán más probables, y tendiendo a intervalos durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos matinales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos este y noroeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte a primeras horas. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 29

Nuboso en el norte y este con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías a primeras y últimas horas, donde serán más probables y persistentes. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos en el interior. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte al inicio. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 25

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste, y tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte al inicio. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 22