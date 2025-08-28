Temporal
El mal tiempo causa cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto de El Prat
Cataluña, junto a Baleares y Comunidad Valenciana, activa este jueves la alerta naranja por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes
EFE
La meteorología adversa ha causado esta mañana cancelaciones de vuelos y retrasos de entre 60 y 90 minutos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, que está operando al 60 % de su capacidad, según fuentes del sector.
Cataluña, junto a Baleares y Comunidad Valenciana, activa este jueves la alerta naranja (riesgo importante) por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, además de lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las precipitaciones más fuertes se esperan en el prelitoral y litoral de Barcelona, además de la zona de Girona del prelitoral y litoral sur.
Esta situación ha llevado a varias aerolíneas que operan en el aeropuerto de El Prat a adelantarse a los problemas con cancelaciones preventivas de vuelos.
Algunas fuentes del sector aeroportuario calculan que se han cancelado hasta una treintena de vuelos, en plena campaña de verano en el aeropuerto.
Las compañías han ofrecido a los clientes afectados la posibilidad de tomar otros vuelos o recuperar el dinero de los billetes.
