La menopausia reclama una atención multidisciplinar

En Canarias, alrededor de 600.000 mujeres transitan alguna de las fases de la menopausia, un proceso natural que continúa rodeado de tabúes. Con el fin de ofrecerles herramientas para mejorar su bienestar, acompañarlas y visibilizar sus necesidades, Nayra Gómez, enfermera especialista en Inflamación Crónica de Bajo Grado y Salud Hormonal Femenina, ha organizado la segunda edición de la Jornada Perimenopausia y Menopausia, una cita que acogerá el Nuevo Teatro Viejo de Arucas el 13 de septiembre. «Con el aumento de la esperanza de vida se ha incrementado el tiempo que vamos a pasar en esta etapa. De ahí la importancia del apoyo multidisciplinar», manifiesta la experta.

A juicio de la enfermera, aún persiste una notable falta de información y de atención a las mujeres que atraviesan este período. Con el objetivo de ofrecer un enfoque integral, en el evento participarán, además de Gómez, una educadora social especializada en Igualdad, una fisioterapeuta experta en Suelo Pélvico, una sexóloga, una ginecóloga y una psicóloga clínica.

El encuentro se celebrará entre las 9.30 y las 14.00 horas, y contará con diferentes ponencias. Además, habrá una mesa redonda para permitir a las asistentes plantear sus dudas. En concreto, Nayra Gómez impartirá una ponencia que lleva por título Los tres pilares para una peri-menopausia vital. En ella disertará sobre la importancia de la buena alimentación, la práctica regular de ejercicio y la reducción del estrés.

Y es que en esta etapa se produce una caída significativa de las hormonas sexuales femeninas, lo que desencadena una amplia variedad de efectos en el organismo. Según explica la enfermera, se han identificado hasta 15.000 síntomas. Pero, ¿cuáles son los más comunes? El calor, las palpitaciones, el aumento de peso y la irritabilidad. «Otros muchos se están descubriendo aún, y algunos comienzan a visibilizarse para que las mujeres puedan poner nombre y apellidos a lo que les está ocurriendo», apunta.

Sintomatología

Para aprender a manejar esta sintomatología existen dos vías: el abordaje farmacológico y los buenos hábitos de vida. «La terapia hormonal ha demostrado eficacia. De hecho, es un asunto en el que queremos profundizar en la jornada porque aún existe mucho miedo a recurrir a esta opción», comenta la organizadora.

Tal y como indica, este tratamiento se administra de forma individualizada y se centra en aportar al organismo estrógenos y progesterona. No obstante, es competencia de los ginecólogos determinar si es recomendable iniciar la terapia durante la perimenopausia, o bien, una vez alcanzada la menopausia.

La especialista asegura que en su experiencia clínica ha observado diferencias significativas entre las mujeres que reciben información sobre esta etapa y aquellas que no. «Hay muchos estereotipos que confluyen en los períodos de perimenopausia y menopausia, pero, cuando la mujer maneja información, tiene poder de decisión, lo que hace que se sienta mejor y tome las decisiones correctas», valora.

Las profesionales implicadas en la actividad confían en que la cita de septiembre contribuya a ofrecer una mejor atención y comprensión a las mujeres que atraviesan esta etapa vital. La primera edición de esta jornada se celebró el pasado junio en la Casa de la Cultura –también en Arucas– y reunió a un centenar de asistentes, lo que evidenció el interés por este tipo de espacios. Ahora, en su segunda convocatoria, el encuentro se traslada al Nuevo Teatro Viejo del municipio y ha aumentado su capacidad, con 380 localidades que se agotaron en tan solo 48 horas.

«Estamos muy contentas, y nuestro deseo es que todas las mujeres que acudan se sientan escuchadas y comprendidas. Sin duda, hay una necesidad real y urgente de que las mujeres estén informadas», asevera Gómez.