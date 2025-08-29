Adios a ir pegado al coche de delante: la DGT multará a los conductores que no respeten la distancia de seguridad

La Dirección General de Tráfico (DGT) vigilará que todos los conductores respetan la distancia de seguridad con el vehículo de delante y para ello, ha presentado una nueva señal de tráfico que ya está dando de qué hablar. Este aviso indica la presencia de un radar especial encargado de controlar la distancia de seguridad entre vehículos.

La medida, que se aplicará en tramos estratégicos donde se concentran muchos accidentes, busca reducir las colisiones por alcance, uno de los siniestros más comunes en las carreteras españolas.

Una de las causas más habituales de accidentes

La DGT recuerda que no respetar la distancia mínima de seguridad es una de las principales causas de accidente en vías rápidas. Según los datos de siniestralidad, se producen cada año miles de colisiones porque los conductores circulan demasiado cerca del vehículo que les precede. Con los nuevos radares, se pretende reducir este tipo de comportamientos de riesgo que, en muchos casos, derivan en accidentes múltiples en cadena.

La señal será de carácter informativo y advertirá al conductor de que se aproxima a un radar de control de distancia. A partir de ahora, se colocarán radares en la carretera para comprobar que se cumple con la separación adecuada. Si no se hace, automáticamente se registrará la infracción y se emitirá la correspondiente sanción económica. El objetivo es concienciar y sancionar a quienes pongan en riesgo al resto de usuarios.

200 euros y 4 puntos por ir pegado al coche de delante

No mantener la distancia de seguridad es una infracción grave, que acarrea una multa de hasta 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné de conducir. Con la llegada de estos radares, la DGT busca reforzar el cumplimiento de la norma y evitar que se repitan accidentes que, en muchas ocasiones, podrían haberse evitado con una conducción más prudente.

Gracias a la implementación de esta nueva señal, los conductores estarán más vigilados y más seguros, ya que esta medida está pensada para concienciar a los conductores de la importancia de mantener el espacio mínimo entre vehículos.