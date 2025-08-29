Ni amazonas ni valquirias: en esta isla canaria a la guerra iban ellas porque "eran más valientes"

De las tribus celtas y germánicas a las milicianas de la Guerra Civil, la historia y la arqueología han dejado ejemplos de mujeres en combate.

Más cerca de nosotros, el Atlántico guarda su capítulo: en una isla volcánica, abrupta y autosuficiente, un cronista del siglo XVI dejó escrito que, en caso de apuro, ellas tomaban la delantera. Ese lugar, “de fuego por dentro y por fuera”, es La Palma.

Lo que dicen las fuentes

El ingeniero Leonardo Torriani dejó escrito a finales del siglo XVI, en su Descripción e historia del reino de las Islas Canarias, que entre los benahoaritas (los pobladores de La Palma), "las mujeres eran más valientes que ellos" y encabezaban la acción cuando apremiaba el peligro.

La Historia de la conquista de las siete islas atribuida a Abreu Galindo (fines del XVI–inicios del XVII) confirma la presencia femenina en campaña: acompañaban a los hombres con víveres, retiraban a los caídos a las cuevas de enterramiento y actuaban con dureza contra los conquistadores.

En ese marco aparece Guayanfanta, descrita por Abreu como una "mujer de grande ánimo y gran cuerpo", capaz de poner en aprieto a varios colonos antes de caer herida.

La orografía explica parte del fenómeno: una isla de barrancos y riscos, con combate cercano (piedra, vara, emboscada) donde la defensa comunitaria hacía entrar en juego a todos los miembros del grupo, incluidas las mujeres.

Qué es leyenda

Junto al dato firme de Torriani y Abreu, la tradición posterior romantizó nombres y episodios.

Guayanfanta es histórica por mención, pero su etimología («orgullosa», «espíritu de jactancia») y biografía ampliada son conjeturas modernas.

Acerina suele figurar como pareja de Tanausú en relatos del XIX y cancioneros, sin respaldo coetáneo e Idaira es un antropónimo popularizado como “guanche” cuya relación con hechos de la conquista palmera no está documentada.

Epílogo de la conquista

La campaña de 1492–1493 avanzó por bandos hasta la Caldera de Taburiente (Aceró), donde Tanausú resistió. Incapaz de tomarla por asalto, Fernández de Lugo recurrió a una entrevista pactada y lo capturó en el paso de Adamacansis (la tradición lo sitúa en la Fuente del Pino).

La isla quedó sometida. Las crónicas no recogen la famosa palabra "vacaguaré", aunque sí que Tanausú murió en la travesía tras negarse a alimentarse.

Aquel testimonio de mujeres guerreras que avanzaban con piedras y varas habla de comunidad, territorio y coraje. Cinco siglos después, el eco de esa fuerza, como un volcán que late bajo la superficie, se reconoce en los logros de tantas mujeres palmeras y canarias en la ciencia, el deporte, la cultura, la empresa o el activismo. Cambiaron las armas y los escenarios, no la determinación.