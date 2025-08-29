Calendario escolar 2025-2026 en Canarias: estas son las fechas que ningún padre o madre debería olvidar

La cuenta atrás para la vuelta al cole ya está en marcha en el Archipiélago. A partir del lunes 9 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Educación Infantil y Primaria, marcando el inicio del nuevo curso escolar 2025-2026. En los días siguientes se sumarán el resto de niveles hasta completar el regreso de todos los alumnos canarios a las aulas.

Mientras los más pequeños aún apuran los últimos días de vacaciones entre playa y juegos, muchas familias se preparan para el desembolso que supone septiembre: uniformes, mochilas y material escolar que, de media, alcanzan los 398,87 euros por estudiante en Canarias.

Este es el calendario oficial del nuevo curso publicado por el Gobierno de Canarias.

Inicio escalonado de las clases

9 de septiembre. Inicio Educación Infantil y Primaria.

Inicio Educación Infantil y Primaria. 10 de septiembre. Inicio de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Básica de Personas Adultas, Aulas Mentor, Informática Básica (nivel 1).

Inicio de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Básica de Personas Adultas, Aulas Mentor, Informática Básica (nivel 1). 11 de septiembre . Inicio de Bachillerato y Bachillerato de Personas Adultas.

. Inicio de Bachillerato y Bachillerato de Personas Adultas. 15 de septiembre . Programas de Formación Profesional (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de Formación Profesional Adaptada IFE + 16 e IFC + 21, Grados D de Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior), Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático y Enseñanzas Deportivas.

. Programas de Formación Profesional (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de Formación Profesional Adaptada IFE + 16 e IFC + 21, Grados D de Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior), Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático y Enseñanzas Deportivas. 18 de septiembre. Inicio del curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

Inicio del curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 22 de septiembre. Inicio That´s English!, Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos, Preparación para la prueba libre GESO y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Inicio That´s English!, Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos, Preparación para la prueba libre GESO y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. 26 de enero. Inicio 2º semestre Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático.

Fechas de finalización

7 de mayo. Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos y la prueba libre de obtención directa del GESO.

Preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos y la prueba libre de obtención directa del GESO. 15 de mayo. Finaliza That’s English!, 2º de Bachillerato y 2º de Bachillerato de Personas Adultas.

Finaliza That’s English!, 2º de Bachillerato y 2º de Bachillerato de Personas Adultas. 28 de mayo. 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

2º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. 29 de mayo. Finaliza el 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño; 2º curso de Grado D de Formación Profesional: Grado Básico, Medio y Superior, y comenzarán las pruebas de clasificación y certificación de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Finaliza el 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño; 2º curso de Grado D de Formación Profesional: Grado Básico, Medio y Superior, y comenzarán las pruebas de clasificación y certificación de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. 2 de junio. Finaliza 6º curso de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música.

Finaliza 6º curso de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música. 10 de junio. Finaliza las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música.

Finaliza las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música. 15 de junio . Finaliza las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático.

. Finaliza las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático. 19 de junio. Finaliza Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 1º curso de Bachillerato, 1º curso de Bachillerato de Personas Adultas, Programas de FP (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de FP Adaptada IFE + 16 e IFC + 21 y Educación Básica de Personas Adultas, 1º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Aulas Mentor, Informática básica (nivel II y III), Curso de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

Finaliza Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 1º curso de Bachillerato, 1º curso de Bachillerato de Personas Adultas, Programas de FP (Grado C), Itinerarios Formativos de Programas de FP Adaptada IFE + 16 e IFC + 21 y Educación Básica de Personas Adultas, 1º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Aulas Mentor, Informática básica (nivel II y III), Curso de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 20 de junio. Informática Básica (nivel 1).

La vuelta al cole / LP/DLP

Vacaciones

Del 22 de diciembre al 7 de enero . Vacaciones de Navidad.

. Vacaciones de Navidad. Del 30 de marzo al 5 de abril. Semana Santa.

Festivos a tener en cuenta

12 de octubre. Fiesta Nacional de España.

Fiesta Nacional de España. 1 de noviembre. Todos los Santos.

Todos los Santos. 5 de diciembre. Día del Enseñante y del Estudiante.

Día del Enseñante y del Estudiante. 6 de diciembre . Día de la Constitución.

. Día de la Constitución. 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. 1 de mayo. Fiesta del Trabajo.

Fiesta del Trabajo. 30 de mayo. Día de Canarias.

Es importante destacar que a estos festivos habría que añadir los insulares: 8 de septiembre (Gran Canaria), 15 de septiembre (Lanzarote y La Graciosa), 19 de septiembre (Fuerteventura), 6 de octubre (La Gomera) y 2 de febrero (Tenerife).