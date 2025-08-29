Lola González Capilla: «Nuestro estilo de vida está elevando los niveles de neuroinflamación»

¿Qué es la neuroinflamación y por qué está cobrando tanta relevancia en la investigación médica actual?

Hasta hace un tiempo, la neuroinflamación no se contemplaba en el sistema nervioso, pero se ha comprobado que tiene la misma importancia dentro de este sistema que en el resto del organismo, o incluso más. Cuando nos afectan factores externos como una infección o una toxicidad, o bien, algunas circunstancias internas como el estrés, se empieza a producir una inflamación en el cuerpo que, de alguna forma, es una ayuda para volver al equilibrio. Sin embargo, en determinados momentos, esta ayuda se malinterpreta por el organismo por distintos motivos y lleva al sistema nervioso a tener una inflamación permanente.

¿Cómo se puede percatar una persona de que está sufriendo este problema?

Cuando una persona padece niebla mental, problemas de memoria, insomnio o un dolor crónico, muchas veces está experimentando síntomas de neuroinflamacíón. Además, este proceso está relacionado con la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas. Algunos ejemplos son el alzhéimer, la esclerosis múltiple o el párkinson. También se vincula a otros trastornos no neurodegenerativos como el autismo o la depresión. Estamos, por tanto, ante un mecanismo de acción en el cuerpo muy generalizado, que da lugar a mucha sintomatología y a muchos trastornos de la salud.

¿Qué papel juega el glutatión en la regulación de la neuroinflamación?

El glutatión es una molécula que está en el interior de las células y que actúa como una pieza clave en el equilibrio de la neuroinflamación. De hecho, cuando el cuerpo produce una neuroinflamación por cualquier motivo, el glutatión ayuda a mantenerla controlada.

En su libro habla del poder de «una célula en equilibrio». ¿Por qué?

Lo denomino así porque, a veces, cuando buscamos soluciones para una persona que tiene diferentes problemas de salud o una enfermedad en concreto, recurrimos a medicamentos muy específicos. Sin embargo, lo que yo propongo a través del glutatión es mejorar nuestras células, incluidas las neuronas. Estamos constituidos por más de 75 billones de células. Si cada una de ellas puede mantener el equilibrio porque sostiene unos buenos niveles de glutatión, va a mejorar nuestra salud. A pesar de que esta molécula se descubrió a finales del siglo XVIII, hasta hace unos años esto no se contemplaba. Sin embargo, cada vez está más en auge porque se está viendo que juega un papel muy importante en el equilibrio de la célula, el metabolismo, la desintoxicación y el control de la oxidación.

¿Cómo influye el estilo de vida en los niveles de glutatión y en la neuroinflamación?

Influye muchísimo. Nuestro estilo de vida nos está llevando a tener unos niveles cada vez más bajos de glutatión y unos niveles más altos de neuroinflamación. El tipo de alimentación que seguimos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el estrés son factores que influyen tanto en los niveles de esta molécula como en la producción de la oxidación. Cuando aprendemos a gestionar el estrés, a alimentarnos mejor, a respirar conscientemente y a darnos el tiempo que necesitamos para descansar, mejoramos el estado de salud de nuestro sistema nervioso y favorecemos la preservación de unos buenos niveles de glutatión.

¿Existen suplementos efectivos para mejorar los niveles de esta molécula?

En el libro cuento mi experiencia después de haber investigado mucho sobre esto. Lo cierto es que a través de la alimentación se produce una limitación, pero hay un suplemento que se llama Immunocal y es muy efectivo, pues es capaz de administrar cisteína bioactiva en el interior de la célula. Se trata de uno de los tres aminoácidos que da lugar al glutatión. Los alimentos nos pueden proveer de esta molécula, pero se va a descomponer en el aparato digestivo y no va a llegar a la célula, que es donde realmente es efectivo.

¿Qué alimentos recomienda para favorecer la producción?

Los alimentos más recomendables son los crudos y los biológicos, ya que contienen menos pesticidas y hormonas. Tenemos que preocuparnos por tener una alimentación lo más limpia posible. Además, hay que tener en cuenta que cuanto más cruda es, más efectiva será para producir el glutatión que necesitamos.

¿Qué consejos da para prevenir el deterioro cognitivo?

Tener una buena alimentación, descansar las horas necesarias, cuidar la flora intestinal y gestionar el estrés a través de técnicas como el yoga o la meditación.

¿Qué la llevó a interesarse por este asunto?

En realidad, fue a raíz de un problema de salud de mi hija. Yo llevo toda la vida buscando las soluciones menos tóxicas posibles para mis pacientes, pero me encontré con un conflicto que no fui capaz de solucionar ni a través de la medicina integrativa ni de la medicina tradicional. Ella tenía una neuroinflamación que se presentaba como un dolor crónico a muchos niveles y que, con solo 16 años, la mantenía en un estado de salud muy precario. Pasaba bastante tiempo en la cama, sin poder ocuparse de sus cosas y sin alegría. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo estaba asociado a una neuroinflamación, debido a distintas infecciones crónicas que su cuerpo no podía gestionar porque no tenía los suficientes niveles de glutatión. Cuando aumentaron los niveles, su situación cambió.

¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran los lectores de su libro?

Por un lado, me gustaría que se quedaran con la idea de que hay esperanza para todas las personas que están viviendo una situación similar a la de mi hija. Por otro, con la importancia que tiene que cada uno se ocupe de su propia salud antes de que aparezca una enfermedad. Ahora bien, si la patología se manifiesta, también podemos encontrar la manera de apoyar nuestra salud sin enfocarnos únicamente en tratar los síntomas.