Qué pasa si te bañas con bandera roja en Canarias: ¿multa fuerte o riesgo mortal?

En los arenales de Canarias, al igual que en el resto de España, izar la bandera roja significa una advertencia clara: el baño está totalmente prohibido por razones de seguridad. Ignorarla implica exponerte a graves peligros y a sanciones legales, que varían según cada municipio insular.

Multas: ¿cuánto me pueden costar?

No existe una sanción única a nivel estatal para bañarse con bandera roja. La Ley de Costas 22/1988 establece que las ordenanzas municipales regulan las multas, por lo que estas pueden oscilar entre 100 y 3 000 € según la localidad.

Ejemplos concretos en España:

En Gandía (Valencia) : entre 751 y 1 500 € por infracción grave.

En Ibiza y Cunit (Tarragona): las sanciones más graves van de 1 500 a 3 000 €.

En Sagunto: considerada infracción leve, la multa es menor (por ejemplo, 150 €).

Los medios británicos advierten que incluso turistas pueden enfrentarse a multas de hasta 3 000 € por bañarse con bandera roja en playas españolas.

Esta arriesgada apuesta, puede costarte entre unos cientos y varios miles de euros, dependiendo del municipio. Aunque no hay datos específicos para cada isla canaria, es probable que las sanciones se incluyan en ese rango general, pues la normativa autonómica delega en los ayuntamientos esta regulación.

Riesgos reales además de la multa

Ignorar la bandera roja no solo implica una sanción económica, sino una amenaza directa a tu vida y salud:

La bandera roja se iza por marejadas fuertes, corrientes peligrosas, contaminación o presencia de fauna marina.

El personal de socorrismo puede obligarte a salir del agua; si no lo haces, contactan con la policía local, que puede imponer la multa o requerir rescate.

En situaciones extremas, los socorristas pueden incluso negarse a intentar rescatarte por tu propia seguridad.

Esto resalta que la bandera roja no es un capricho estético, sino una señal fundamentada en estudios oceanográficos, rescates previos y protocolos de seguridad nacionales e internacionales.

¿Y en Canarias?

Aunque no hay estadísticas públicas específicas para las islas, la Asociación Canaria de Rescate y Salvamento ha hecho un llamado público para endurecer sanciones: proponen multas de entre 300 y 3 000 €, diferenciando entre leves y graves

Además, este tipo de reclamaciones suele surgir tras temporadas con numerosos rescates, muertes o situaciones límite en los litorales canarios.

Por tanto, aunque no se hayan publicado cifras exactas, es razonable esperar que las multas en Canarias se ajusten al rango inferior y medio del cuadrante general (desde los cientos hasta unos pocos miles de euros), especialmente en zonas turísticas de fuerte presión veraniega.

Más que una multa, está tu seguridad

Bañarse con bandera roja en Canarias implica:

Infracción sancionable — multas de entre 100 y 3 000 €, probablemente entre 300 y 1 500 € en muchas localizaciones canarias según su normativa local.

Alto riesgo de ahogamiento, corrientes traicioneras, condiciones imprevisibles.

Posible negativa de rescate por parte de socorristas, además de intervención policial.

Presiones territoriales reforzadas desde asociaciones locales, ante el historial de incidentes en las costas isleñas.

La recomendación más sensata: nunca ignores una bandera roja. Cumplir con las normas garantiza tu seguridad, evita sanciones económicas y respeta los protocolos que están allí para protegerte. La multa puede doler, pero una tragedia sería mucho peor.