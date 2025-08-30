Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Lotería Nacional deja un segundo premio en Las Palmas de Gran Canaria

Boletos de lotería.

Boletos de lotería. / Lp/DLP

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, dotado con 120.000 euros al número, ha tocado en Las Palmas de Gran Canaria, además de en Albacete, Almería, Barcelona, Huesca y Lugo.

Cada décimo agraciado con este segundo premio recibe 12.000 euros.

El primer premio, con 600.000 euros al número (60.000 euros por décimo), correspondió al 23.999 y se consignó en la Administración nº 27 de Elche (Alicante), ubicada en el Centro Comercial El Corte Inglés, así como en puntos de venta de Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Islas Baleares, Jaén, Lugo, Madrid, Navarra y Zaragoza.

La Lotería Nacional reparte dos grandes premios en su sorteo de los sábados: primer premio (600.000 € al número) y segundo premio (120.000 € al número), además de extracciones y aproximaciones menores.

