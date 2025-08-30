Nayara Ortega: «El uso de la IA como terapeuta puede cronificar trastornos»

En los últimos años, se ha vuelto cada vez más común que las personas recurran a ChatGPT para buscar apoyo moral o psicológico. ¿Qué opina sobre este fenómeno?

Lo cierto es que cada vez veo a más personas en consulta que utilizan esta herramienta como terapeuta o para recibir consejos sobre asuntos personales. Esto supone un riesgo importante para el desarrollo y la gestión emocional de las personas, ya que no dedican el tiempo suficiente a pensar en sus emociones y en lo que les ha afectado. Directamente, pasan a la búsqueda de una solución, lo que interfiere en el proceso de gestión emocional y, además, refuerza la necesidad de inmediatez en la que vivimos. Todo esto impacta en la capacidad de introspección, que es muy beneficiosa, ya que nos hace conectar con nosotros mismos. Por tanto, la inteligencia artificial –IA– nos invita a vivir más rápido, sin reflexionar tanto en nuestras emociones, dejando de usar funciones cognitivas y alterando los tiempos normales del procesamiento emocional.

¿Dónde cree que está la línea entre un uso útil y un uso problemático o abusivo?

Básicamente, en el para qué y en el cómo utilizamos esta herramienta. Si la utilizamos como recurso único para compartir nuestros estados emocionales o mentales, por ejemplo, estaríamos ante un uso totalmente problemático e inadecuado. Un uso más acertado sería emplearla como apoyo para hacer alguna consulta puntual, como solicitar un consejo para ayudar a un familiar o amigo que está pasando por un proceso depresivo. Otro ejemplo de mal uso sería no contrastar la información con otras personas o profesionales. Dar por ciertas todas las respuestas que nos da la IA, sin consultar otras fuentes, también limita nuestro acceso al conocimiento y el desarrollo de diferentes puntos de vista.

¿Qué riesgos entraña el hecho de sustituir la terapia profesional por la IA?

Hay muchos riesgos. Uno de ellos es, precisamente, dar por válidas respuestas totalmente sesgadas. No hay que olvidar que este recurso no tiene en cuenta el contexto personal de cada usuario, ni su edad, ni su desarrollo, ni sus circunstancias sociales o familiares. En realidad, en el momento en que trasladamos la pregunta, inducimos la respuesta que queremos escuchar. Por tanto, con la IA corremos el riesgo de que solo nos dé las respuestas que queremos oír. Por otro lado, es muy probable que, si la persona está pasando por un proceso de ansiedad o depresión, el trastorno se cronifique por no acudir a tiempo a un profesional. El hecho de tratar los síntomas sin dar con la raíz del problema perjudica la salud mental. También aumenta la inseguridad, ya que un uso excesivo puede dificultar la toma de decisiones de forma independiente. Esto, además, es una forma de buscar la validación de la IA, algo que limita la capacidad de pensamiento crítico. De hecho, hay estudios en los que se ha observado que las personas que utilizan esta tecnología tienen una menor activación de su corteza cerebral. Por último, hay que decir que el uso abusivo nos convierte en personas menos empáticas, pues, si no nos comunicamos ni se comunican con nosotros, vamos perdiendo la capacidad de ponernos en la piel del otro y de compartir nuestras emociones.

«El hecho de tratar los síntomas sin dar con la raíz del problema perjudica la salud mental»

¿Esta tendencia también podría reforzar el aislamiento social en algunas personas?

Sí. Tanto es así, que a aquellas a las que les cuesta relacionarse les puede limitar la necesidad de estar en contacto con otras personas o de buscar apoyo en ellas, pues a IA ofrece la sensación de estar hablando con alguien. Además, el uso excesivo empeora nuestra capacidad comunicativa y perjudica las habilidades sociales. Se pierde la capacidad de detectar las emociones de los demás y de actuar conforme a ellas. Las personas se vuelven más egocéntricas e individualistas. No podemos olvidar que uno de los mayores males que tiene nuestra sociedad actual es la soledad, algo que afecta tanto a jóvenes como a ancianos. Una de las mejores formas de combatirla es a través del vínculo humano, por lo que no hay que perder lo que nos queda de sensibilidad a la hora de abordar las emociones.

¿Hay perfiles de usuarios más propensos a confiar en la IA como terapeuta?

Sí, sobre todo las personas jóvenes, aquellas que tienen poca capacidad de espera y los perfiles narcisistas. Sin embargo, el uso excesivo afecta mucho más a los jóvenes, ya que cuentan con menos herramientas de gestión emocional y las están adquiriendo a través de una pantalla, por lo que no podrán desarrollar su inteligencia emocional.

Como profesional, ¿ve alguna ventaja en su uso complementario?

Podría ayudarnos a fortalecer algún concepto ofrecido en terapia o a utilizarlo como inspiración a la hora de resolver un conflicto, pero nunca puede ser nuestra única fuente de información o apoyo.

¿Qué le diría a las personas que utilizan ChatGPT para buscar orientación emocional y evitan acudir a las consultas de los especialistas?

Que sean muy prudentes y que si necesitan apoyo emocional busquen contacto humano, porque esto no se tiene que reemplazar por nada. Es importante saber que en consulta, un profesional podrá hacer una valoración mucho más completa de sus circunstancias, teniendo en cuenta su trayectoria, sus antecedentes familiares, sus problemas de salud y sus patrones de pensamiento. Además, con el contacto cara a cara se pueden identificar mucho mejor las emociones. A partir de toda esta información, los profesionales diseñarán un tratamiento, ajustándose a las necesidades concretas que presenta cada persona. La IA no puede sustituir la experiencia de expertos que ya han tratado muchos casos y saben perfectamente qué funciona y qué no para abordar un problema concreto de salud mental.