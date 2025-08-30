Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 30 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 30 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 06, 28, 36, 40, 41 y 48. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 7525611, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- Canarias apuesta por independizar a los jóvenes en las habitaciones vacías de los mayores que vivan solos
- Parece Hawái pero está a media hora de Las Palmas de Gran Canaria: un refugio de lava y mar en el norte de la isla
- Anabel Pantoja emociona a sus seguidores al anunciar un cambio de vida entre lágrimas
- Sandro, exjugador de la UD Las Palmas y el Málaga: «Es un buen augurio que la UD haya empezado de esta forma»
- Un anfiteatro natural de aguas cristalinas: la cala que recuerda a Madeira y está en Gran Canaria
- El grupo hotelero canario Lopesan consigue irrumpir en Tenerife al segundo intento
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, signo a signo