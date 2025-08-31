El programa ‘Activídate’ comienza hoy su fase de pilotaje en Teror y Añaza

El programa Activídate comienza hoy su pilotaje en las unidades de salud de Teror–en Gran Canaria– y Añaza –en Santa Cruz de Tenerife–. Así lo confirma la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que también anuncia que los otros cinco centros en lo que está previsto que arranque la iniciativa comenzarán a implementarla a lo largo de este mes.

Hay que recordar que este programa, desarrollado de forma conjunta por el citado departamento del Ejecutivo autonómico y la Consejería de Sanidad, ha nacido con el objetivo de luchar contra el sedentarismo en el Archipiélago. Además, será el primer paso para poder establecer la receta deportiva en las Islas.

En la isla de Fuerteventura, el pilotaje se desarrollará en la Zona Básica de Salud de Gran Tarajal, mientras que en Lanzarote se ha seleccionado el municipio de Tinajo. En El Hierro, se realizará en La Frontera; en La Gomera en San Sebastián; y en La Palma participará la Zona Básica de Salud de Villa de Mazo.

80.000 habitantes

Como ya se ha anunciado, la actividad llegará a unos 80.000 habitantes. La población diana son las personas sedentarias mayores de 55 años que presentan algún factor de riesgo cardiovascular. Ahora bien, el propósito de ambas consejerías es integrar a más unidades de salud para poder extrapolar la estrategia a toda la población.

Actívidate emplea el ejercicio físico como una herramienta preventiva dentro del ámbito de la Atención Primaria. A través de las Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF), los usuarios accederán a planes de entrenamiento individualizados y supervisados, diseñados por profesionales titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.