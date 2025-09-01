Más agua con menos energía: ELMASA Tecnología del Agua moderniza la desaladora de Alcúdia y refuerza su presencia en Baleares
La empresa canaria ejecutará, en UTE con Facsa, la modernización de la planta de Alcúdia (Mallorca). El proyecto aumentará la capacidad de producción de agua potable y reducirá el consumo energético, consolidando la expansión de ELMASA fuera de Canarias
ELMASA Tecnología del Agua, empresa canaria especializada en el ciclo integral del agua, llevará a cabo la modernización de la desaladora de Alcúdia (Mallorca) en unión temporal de empresas con Facsa. La actuación, adjudicada por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), tiene como objetivo reforzar el abastecimiento de la zona norte de la isla y mejorar la eficiencia energética de la instalación.
El proyecto contempla un incremento de la capacidad de producción de 1.000 m³/día, la migración integral del sistema de control debido a la obsolescencia de PLC y SCADA, y la sustitución de las actuales turbinas Pelton por cuatro equipos isobáricos de última generación, capaces de recuperar hasta el 98 % de la energía contenida en la salmuera. Estas mejoras permitirán reducir significativamente el consumo eléctrico y optimizar el coste de explotación de la planta.
Según las estimaciones técnicas, la modernización del conjunto de plantas incluidas en la licitación supondrá un ahorro anual superior a 4,48 millones de kWh. En el caso concreto de Alcúdia, el coste de explotación previsto tras la reforma (para 4,32 hm³/año) se situará en 2,54 millones de euros al año, con un ahorro de más de 310.000 euros anuales respecto a la situación actual.
Experiencia contrastada en Canarias
ELMASA Tecnología del Agua aporta a este proyecto la experiencia acumulada en la modernización de ocho desaladoras en funcionamiento en Canarias, con más de 60.000 m³/día de capacidad instalada. Estas intervenciones, ejecutadas en plantas que deben seguir produciendo sin interrupción, requieren un alto grado de especialización técnica y equipos multidisciplinares capaces de integrar nuevas tecnologías minimizando paradas y cumpliendo plazos.
Para la compañía, este proyecto supone un hito esencial: trasladar a Baleares el conocimiento desarrollado en Canarias, dos territorios insulares que comparten retos similares en materia de seguridad hídrica y dependencia de recursos desalinizados.
Juan Carlos González, director general de ELMASA Tecnología del Agua, subraya: “Este proyecto nos permite llevar fuera de Canarias el conocimiento adquirido en entornos insulares. Más continuidad de servicio con menos energía es posible, y es también una exigencia en un contexto donde la gestión eficiente del agua es clave para el bienestar de las personas y el desarrollo de los territorios”.
Sostenibilidad hídrica en territorios insulares
Aunque el objetivo principal de la actuación es incrementar la eficiencia energética y reforzar la seguridad del suministro, la producción de agua desalada contribuye a reducir la presión sobre las masas de agua subterráneas, un factor clave para la sostenibilidad hídrica en islas como Mallorca o Gran Canaria.
Con esta actuación, ELMASA Tecnología del Agua refuerza su posicionamiento como socio técnico de referencia en el ámbito de la desalación y la gestión eficiente del agua, alineado con su propósito: “El agua que nos conecta”.
