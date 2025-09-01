Más agua con menos energía: ELMASA Tecnología del Agua moderniza la desaladora de Alcúdia y refuerza su presencia en Baleares

ELMASA Tecnología del Agua, empresa canaria especializada en el ciclo integral del agua, llevará a cabo la modernización de la desaladora de Alcúdia (Mallorca) en unión temporal de empresas con Facsa. La actuación, adjudicada por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), tiene como objetivo reforzar el abastecimiento de la zona norte de la isla y mejorar la eficiencia energética de la instalación.

El proyecto contempla un incremento de la capacidad de producción de 1.000 m³/día, la migración integral del sistema de control debido a la obsolescencia de PLC y SCADA, y la sustitución de las actuales turbinas Pelton por cuatro equipos isobáricos de última generación, capaces de recuperar hasta el 98 % de la energía contenida en la salmuera. Estas mejoras permitirán reducir significativamente el consumo eléctrico y optimizar el coste de explotación de la planta.

Según las estimaciones técnicas, la modernización del conjunto de plantas incluidas en la licitación supondrá un ahorro anual superior a 4,48 millones de kWh. En el caso concreto de Alcúdia, el coste de explotación previsto tras la reforma (para 4,32 hm³/año) se situará en 2,54 millones de euros al año, con un ahorro de más de 310.000 euros anuales respecto a la situación actual.

Exterior nave de proceso IDAM Alcudia / La Provincia

Experiencia contrastada en Canarias

ELMASA Tecnología del Agua aporta a este proyecto la experiencia acumulada en la modernización de ocho desaladoras en funcionamiento en Canarias, con más de 60.000 m³/día de capacidad instalada. Estas intervenciones, ejecutadas en plantas que deben seguir produciendo sin interrupción, requieren un alto grado de especialización técnica y equipos multidisciplinares capaces de integrar nuevas tecnologías minimizando paradas y cumpliendo plazos.

Para la compañía, este proyecto supone un hito esencial: trasladar a Baleares el conocimiento desarrollado en Canarias, dos territorios insulares que comparten retos similares en materia de seguridad hídrica y dependencia de recursos desalinizados.

Juan Carlos González, director general de ELMASA Tecnología del Agua, subraya: “Este proyecto nos permite llevar fuera de Canarias el conocimiento adquirido en entornos insulares. Más continuidad de servicio con menos energía es posible, y es también una exigencia en un contexto donde la gestión eficiente del agua es clave para el bienestar de las personas y el desarrollo de los territorios”.

Sostenibilidad hídrica en territorios insulares

Aunque el objetivo principal de la actuación es incrementar la eficiencia energética y reforzar la seguridad del suministro, la producción de agua desalada contribuye a reducir la presión sobre las masas de agua subterráneas, un factor clave para la sostenibilidad hídrica en islas como Mallorca o Gran Canaria.

Con esta actuación, ELMASA Tecnología del Agua refuerza su posicionamiento como socio técnico de referencia en el ámbito de la desalación y la gestión eficiente del agua, alineado con su propósito: “El agua que nos conecta”.