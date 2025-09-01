¿Es hebreo o guanche? El nombre a medio camino entre la Biblia y Canarias que significa "la que sonríe"

Los nombres no solo identifican, narran rutas, mestizajes y modos de pertenecer. A veces un mismo término cruza siglos y fronteras y, al llegar a un lugar, echa raíces hasta volverse seña de identidad.

En Canarias a mucha gente le suena “Adassa” como algo propio, cercano. Sin embargo, también remite a otro mundo: el de la reina Ester, cuyo nombre hebreo original, Hadassah, significa “mirto” (arbusto de follaje perenne).

¿Es Adassa canario o hebreo?

Esclava en Valencia

La pista canaria aparece al final del siglo XV. En 1494, en Valencia, el factor real Miguel Sanz Escuder presenta un grupo de 65 cautivos procedentes de Tenerife.

Esa relación, conservada como Documento 90 y editada por la historiadora Vicenta Cortés en el Anuario de Estudios Atlánticos (1955), incluye un índice onomástico indígena donde figura, de forma explícita y como nombre femenino, “Adassa” para una mujer de Tenerife en el contexto de la conquista.

Conviene recordar aquí que el término “guanche” se usa con propiedad para los naturales de Tenerife, no para todo el Archipiélago.

En paralelo existe otra historia, independiente, que viene de mucho más atrás: Hadássah/Hadassah es un nombre hebreo bíblico (Ester) vinculado al mirto. En castellano, por la pérdida habitual de la h inicial, Hadassah puede escribirse y pronunciarse Adassa. Esa coincidencia formal explica que, cuando oímos el nombre, nos evoque también la Biblia.

Saltemos ahora a la época contemporánea. A lo largo del siglo XX, y a partir de ediciones documentales como la de Cortés, circularon en Canarias listados de “nombres guanches”. De ese papel saltaron a la vida cotidiana y comenzaron a inscribirse en registros civiles. Ahí Adassa figura como femenino con un significado popularizado de “la que sonríe”, pero sin una etimología clara.

El INE, que permite visualizar la distribución geográfica de los nombres, muestra hoy un dato muy claro: la práctica totalidad de las personas llamadas Adassa viven en Canarias, 74 de 78. Esa concentración alimenta la percepción social de que Adassa es un nombre canario.

Por ello, se puede inferir que es probable que Adassa fuera un antropónimo indígena de Tenerife a fines del XV. Pero, al ser un nombre hebreo de tradición bíblica, no se puede negar que haya habido un préstamo directo del hebreo al ámbito amazigh/guanche para este caso concreto.

Tampoco podemos asegurar que el notario “biblicalizara” la grafía por asociación con Hadassah. Son posibilidades no demostradas.

Esto lleva a que lo más prudente sea hablar de homonimia (relación que se establece entre dos o más palabras que se escriben o pronuncian igual, pero tienen distintos significados).

Tradiciones que coinciden

El Adassa indígena de Tenerife y el Hadassah hebreo convergen en la misma forma escrita y pronunciada, pero no hay evidencia de una relación causal entre ambos. Son tradiciones onomásticas distintas que coinciden.

Que hoy lo asociemos sobre todo a Canarias muestra cómo la documentación histórica, la memoria cultural y la estadística actual pueden dar nueva vida (y un sello local) a un nombre con historias paralelas.