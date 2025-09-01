Novedades clave en las ayudas que marcarán el curso universitario 2025-2026

Con una dotación global de 10,5 millones de euros, la actual convocatoria de becas universitarias de Canarias para el curso 2025/2026 refuerza el acceso en igualdad de condiciones a la educación superior.

Estudiantes de grado y máster podrán beneficiarse de ayudas que incluyen gastos de matrícula, residencia, transporte, rendimiento académico y apoyo específico para quienes presenten discapacidad.

Entre las cuantías fijadas destacan:

Matrícula : cobertura total de los créditos inscritos.

: cobertura total de los créditos inscritos. Renta : 1.700 euros de ayuda fija.

: 1.700 euros de ayuda fija. Residencia : 2.700 euros.

: 2.700 euros. Excelencia académica : entre 75 y 200 euros.

: entre 75 y 200 euros. Transporte : entre 442 y 937 euros.

: entre 442 y 937 euros. Discapacidad: de 600 a 3.000 euros.

Beca para estudiantes universitarios / LP/DLP

Novedades destacadas

Entre las principales mejoras figura la posibilidad de acceder a beca tras un cambio de titulación, siempre que no se haya permanecido más de dos años en la anterior. De esta forma, el sistema reconoce el derecho a ajustar el itinerario académico sin perder las ayudas.“No todas las trayectorias se completan sin ajustes y esta convocatoria contempla esa realidad sin penalizaciones injustas”, señaló la consejera Migdalia Machín.

Asimismo, se incorpora un nuevo criterio para quienes cursen especialidades diferenciadas en universidades públicas fuera de su isla de residencia, incluso cuando el grado exista en su territorio. Esta medida responde a la diversidad de orientaciones académicas y formativas del sistema universitario.

Una convocatoria revisada

Las novedades llegan tras un proceso técnico de revisión de la Dirección General de Universidades e Investigación, que detectó la necesidad de actualizar una normativa sin cambios de calado en los últimos años.

“Nuestro objetivo es garantizar que las decisiones académicas no estén condicionadas por el lugar de residencia ni por barreras económicas, y que las becas acompañen los procesos formativos con justicia y coherencia”, añadió la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.