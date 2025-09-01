La Policía Nacional alerta: la vital importancia de conocer esta señal que salva vidas

En situaciones de peligro no siempre es posible gritar o pedir ayuda en voz alta. A veces, la discreción es la única salida. Por eso, en los últimos años se ha difundido un gesto sencillo y silencioso que cualquier persona puede hacer con la mano para indicar que necesita auxilio. No requiere palabras, funciona en segundos y, lo más importante, puede ser comprendido en cualquier parte del mundo.

Solo necesita un gesto discreto. Se trata de doblar el pulgar (derecho o izquierdo) hacia la palma y cubrirlo con los demás dedos hasta formar un puño. Ese gesto se conoce como “señal de ayuda” (Signal for Help) y se usa para pedir auxilio de forma silenciosa en situaciones de riesgo, especialmente violencia de género u otras formas de maltrato, cuando hablar no es seguro.

Es importante señalar que no es un gesto de lengua de signos ni un “código secreto” infalible. No sustituye a una llamada de emergencia si se puede hacer con seguridad.

Cómo se hace (y por qué funciona)

Mano abierta con la palma hacia la cámara o la persona que te ve. Dobla el pulgar sobre la palma. Cierra los otros cuatro dedos por encima del pulgar, formando un puño. El movimiento es rápido, silencioso y discreto, útil en videollamadas, portales, ascensores, coches o espacios públicos donde la persona agresora puede estar cerca.

Cuándo usarla

Si no es seguro hablar , escribir o pedir ayuda de otra forma.

, escribir o pedir ayuda de otra forma. Si necesitas que alguien entienda que estás en peligro o bajo coacción y siga tus indicaciones (por ejemplo, que te escriba, que llame a emergencias, que te espere a salvo).

que y siga tus indicaciones (por ejemplo, que te escriba, que llame a emergencias, que te espere a salvo). En contextos de control (pareja, familiar, cuidador, captor) donde usar el teléfono pondría en riesgo.

Si alguien la hace: qué hacer

Mantén la calma y no lo delates delante de la posible persona agresora. Contacta en privado (mensaje o nota) con una pregunta cerrada que se pueda responder “sí/no” sin levantar sospechas:

“¿Quieres que llame al 112?”

“¿Estás en peligro ahora?”

“¿Puedo quedar contigo en un lugar seguro?”

Si confirma peligro inmediato o pierdes contacto, llama al 112 e informa de lo que has visto, dónde estás y cualquier señal de riesgo. Si no hay peligro inmediato, acuerda un plan seguro: punto de encuentro, traslado con alguien de confianza, acompañamiento a denunciar o a servicios especializados. No improvises confrontaciones con la persona agresora: puede elevar el riesgo.

Difunde sin poner en riesgo

Enséñala en entornos de confianza (familia, escuela, trabajo).

(familia, escuela, trabajo). Si compartes información en redes, evita detalles que delaten a quien la vaya a usar (lugares, horarios, rutinas).

Conocerla, reconocerla y saber cómo responder puede marcar la diferencia entre el peligro y la salida a tiempo.