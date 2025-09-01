Tiempo para el martes en Canarias: estas son las islas con más viento, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este martes en Canarias cielos poco nubosos en general, temperaturas con pocos cambios y viento moderado del norte con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, sin descartarse rachas muy fuertes en Gran Canaria y La Palma.

Habrá un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y con intervalos en el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura en especial a primeras y últimas horas, y en relación a las temperaturas se prevé un ligero descenso en la mitad sur de las islas de mayor relieve.

En cuanto a las condiciones del mar, predominará el viento del noreste de fuerza 4 o 6, arreciando temporalmente a 6 o 7; fuerte marejada o gruesa, mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, aumentando de 2 a 3 metros en el oeste de Lanzarote, y, en las aguas costeras de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, lluvias en el norte hasta la tarde.

Estas son las condiciones por islas para este martes:

LANZAROTE

Poco nuboso con intervalos en el norte durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos localmente fuertes en zonas del interior sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 28

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos localmente fuertes en litorales del sur y sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 22 27

GRAN CANARIA

Despejado con predominio de cielos nubosos en el norte, abriéndose claros durante las horas diurnas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la mitad sur. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 26

TENERIFE

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, abriéndose claros durante el día, y con intervalos en el oeste, principalmente durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la mitad sur. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en costas suroeste; en cumbres centrales, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 28

LA GOMERA

Poco nuboso en general con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 24 28

LA PALMA

Poco nuboso en general con predominio de los cielos nubosos en el norte y este. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la mitad sur. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes y con brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 26

Poco nuboso en general con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 22