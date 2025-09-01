Ni vino ni plátanos: este fue el primer producto que Canarias exportó (muchos siglos antes de la conquista)

Durante generaciones se ha contado la historia económica de Canarias empezando por el azúcar del siglo XVI, siguiendo con la edad de oro del vino de malvasía y culminando en la época contemporánea con el plátano.

Pero la arqueología ha movido las fechas hacia atrás y ha demostrado que el Archipiélago guarda huellas de una actividad mucho más antigua, vinculada a las rutas marítimas y a los intercambios con el mundo mediterráneo. Entre esas huellas destaca la elaboración de un producto raro y codiciado que situó a las islas en el mapa comercial varios siglos antes de lo que solemos pensar.

En época romana ya se elaboraba y exportaba tinte púrpura desde el islote de Lobos (Fuerteventura). Es el primer producto de exportación documentado en el Archipiélago, muy anterior a los circuitos azucareros, vinícolas o bananeros.

El descubrimiento

Desde 2012, un equipo interinstitucional excava el yacimiento conocido como Lobos 1. Allí aparecen miles de conchas de murícidos (sobre todo Stramonita haemastoma) con patrones de fractura provocados por el hombre, hogares de combustión, útiles metálicos y recipientes de plomo. Todo lo que identifica un taller de púrpura.

La cerámica y las dataciones encuadran la actividad entre el final de la República y el Alto Imperio (aproximadamente siglo I a. C.–I d. C.), con continuidad posterior en el entorno de Lobos. Varios trabajos subrayan además los vínculos con la bahía de Cádiz, a juzgar por las ánforas y el repertorio material.

Las campañas recientes ampliaron el área excavada y localizaron zonas de procesado, concheros y vertederos asociados, reforzando la lectura de Lobos como enclave especializado en un producto de alto valor en el mundo romano.

La púrpura no es un bien de consumo local cualquiera: era un colorante de lujo destinado a mercados externos. La combinación de taller in situ, cerámicas de transporte y el propio carácter del tinte apuntan a una producción con salida comercial fuera de Lobos, en línea con las investigaciones más recientes sobre la presencia romana en Canarias.

¿Cuándo cesó aquella actividad?

Los niveles excavados muestran un abandono del sistema productivo hacia la Antigüedad tardía.

La literatura especializada sitúa el final en torno a los siglos III–IV d. C., y no hay nuevos concheros de producción tras esas fechas.

Tras ese episodio, no se conocen otros talleres confirmados en las islas: lo de Lobos es único por ahora.

Este hallazgo reordena el relato económico isleño porque adelanta en más de mil años el primer producto de exportación documentado en Canarias:

Azúcar: arranca en las últimas décadas del siglo XV, con auge hacia 1550 y declive en el XVII.

arranca en las últimas décadas del siglo XV, con auge hacia 1550 y declive en el XVII. Vino (malvasía y otros): despega en el siglo XVI, con grandes envíos a Inglaterra, Flandes y América.

despega en el siglo XVI, con grandes envíos a Inglaterra, Flandes y América. Plátano: se convierte en exportación a finales del XIX, con redes británicas y primeras salidas en la década de 1880.

Enclave logístico

Lobos sitúa a Canarias en los bordes occidentales de las redes romanas de recursos marinos de alto valor. El taller muestra viviendas, útiles, vajilla y restos de alimentación de los murileguli (los trabajadores de la púrpura), y una logística que conectaba el islote con la Bética.

Es, en palabras de las síntesis académicas más recientes, la evidencia más clara de presencia y aprovechamiento económico romano en el archipiélago.

Un giro de guion que llena de valor y significado a esta pequeña playa de arena clara, en un islote frente a Fuerteventura.