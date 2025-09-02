La Guardia Civil pide a toda la población que se cambie el bolso de lado: así evitarás que te roben

Vas paseando tranquilamente por la calle y de repente, aparece una persona corriendo y te intenta robar el bolso. Esta es una situación que se repite constantemente en muchas ciudades de España, lo que genera preocupación entre los ciudadanos. Esto ha llevado a la Guardia Civil a hacer un vídeo explicando cómo debes llevar tus objetos personales mientras caminas.

Según datos del Ministerio de Interior, los robos de bolsos representan alrededor del 20% de los hurtos denunciados. En 2023, se registraron más de 600.000 denuncias de este tipo, que se dan principalmente en ciudades con gran afluencia de turistas como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, especialmente en áreas de gran tránsito como estaciones, transportes públicos o zonas comerciales. Los carteristas y ladrones suelen aprovechar aglomeraciones, distracciones o la colocación descuidada del bolso para actuar en cuestión de segundos.

Lleva tu bolso pegado a la pared

Esto último es una asignatura pendiente para muchas personas, que no saben cómo deben colocar su bolso. Por eso, la Guardia Civil ha hecho un vídeo explicando la manera correcta de hacerlo. Los agentes recomiendan caminar siempre por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared, lo que dificulta el acceso de posibles ladrones que puedan actuar desde la calzada o en un descuido.

Además, la Guardia Civil también ha explicado otros consejos para que todos los ciudadanos tomen medidas básicas de autoprotección al salir a la calle:

No lleves grandes cantidades de dinero en efectivo ni documentos innecesarios en el bolso.

ni documentos innecesarios en el bolso. Cierra siempre cremalleras y bolsillos y mantén el bolso en la parte delantera del cuerpo en lugares concurridos.

y mantén el bolso en la parte delantera del cuerpo en lugares concurridos. No pierdas de vista el bolso en cafeterías, terrazas o comercios , ni lo dejes en la silla o en el suelo.

, ni lo dejes en la silla o en el suelo. En transporte público, sujétalo firmemente y mantenerlo pegado al cuerpo.

Los expertos en seguridad también recomiendan anotar y guardar en un lugar seguro los números de las tarjetas bancarias y del DNI, para poder bloquearlos rápidamente en caso de robo.

Por último, los agentes advierten que es fundamental evitar mostrar joyas u objetos de valor y desconfiar de cualquier persona que ofrezca productos u ofertas demasiado ventajosas en plena calle, ya que en la mayoría de los casos se trata de intentos de estafa.

"Este simple gesto como cambiar el lado en el que llevamos el bolso puede ahorrarnos un disgusto", afirma la Guardia Civil.