India, la Médium Justiciera de Canarias, relata anécdotas de los clientes en sus consultas: "Creen que no tenemos teléfono, ni coche, ni agua"

India, la Médium Justiciera, es una figura destacada en el mundo de las medium en Canarias. Su experiencia comenzó a los ocho años, cuando empezó a tener percepciones y visiones que trascendían lo que para muchos es la realidad cotidiana, según relata en su página web. Estas experiencias, aclara, no eran producto de la imaginación infantil, sino señales que la conectaban con planos superiores que escapan a la comprensión habitual.

Desde el inicio de su recorrido, India contó siempre con el apoyo fundamental de su abuela, quien no solo respetó su don, sino que se convirtió en su mentora y protectora. Gracias a ella, aprendió a interpretar correctamente los mensajes y a entender las señales que recibía, desarrollando una capacidad especial para servir de intermediaria entre el mundo físico y el espiritual.

La guía espiritual de India, que ella describe como una presencia ancestral, ha sido crucial para su desarrollo personal y profesional. Esta entidad, a la que se refiere como “India”, le ha infundido enseñanzas sobre el propósito de cada alma y la importancia de poner los dones personales al servicio de los demás. La médium canaria se define como un “puente” entre dos mundos y comparte su misión: “Traer luz allí donde hay oscuridad, ofrecer claridad a los confundidos y esperanza a los que la han perdido”.

Las sesiones que realiza India tienen, según su propia definición, una dimensión sagrada y de profundo respeto por la experiencia de cada consultante. Persiste en su labor ofrecer consuelo y orientación, motivada por el compromiso de revelar verdades y acompañar procesos personales complejos.

Una visión de la vida en Canarias

India destaca, a través de su relato, el sentido de pertenencia a las Islas Canarias, un entorno que a menudo es percibido desde fuera mediante tópicos y curiosidades. Asegura, con humor, que en su isla “ni tenemos wifi, ni teléfono, ni coche ni nada. Vengo a hacer el directo en patín”. En todo jocoso añade que "no tenemos ni agua, bebo del chorro y tenemos un muro y no podemos ni salir [en referencia al recuadro en el que antiguamente se colocaba a las Islas Canarias en el mapa del tiempo en televisión]".

Relata anécdotas en las que clientes le preguntan por la vida en esta parte del Atlántico, enfatizando la calidez del clima y la variedad de microclimas con los que cuenta el Archipiélago.

El valor de las medium en la sociedad actual

El fenómeno de las medium sigue generando debate y curiosidad en la sociedad. Instituciones como la Fundación Europea de Investigaciones Parapsicológicas y asociaciones como la Sociedad Española de Parapsicología han abordado sus implicaciones antropológicas y psicológicas a lo largo de los años.

En el caso de India, su labor se encuadra como una forma de acompañamiento y ayuda a quienes buscan respuestas más allá de lo material, siempre desde la confidencialidad y el respeto. Sus experiencias, aunque personales, inspiran a quienes valoran la dimensión espiritual del ser humano como una fuente de conocimiento y consuelo.

Lectura del tarot / Canva

India, la Médium Justiciera de Canarias, comparte su vida entre el mundo espiritual y el terrenal gracias a una experiencia temprana de mediumnidad, el apoyo familiar y un profundo vínculo con su entorno insular. A través de su labor, busca iluminar, orientar y acompañar a quienes la consultan, contribuyendo a la apertura y comprensión de nuevas formas de ver la vida.