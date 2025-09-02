La vivienda usada en Canarias se encarece un 14,8%: expertos alertan de un mercado tensionado y familias excluidas

El mercado de la vivienda en Canarias atraviesa un momento de máxima tensión. En agosto, el precio de la vivienda usada subió un 14,8% respecto al mismo mes de 2024 y alcanzó los 3.080 euros por metro cuadrado, según los últimos datos publicados por Idealista. Se trata del nivel más alto desde que existen registros y sitúa al Archipiélago como la cuarta comunidad autónoma más cara de España, por detrás de Baleares (5.068 euros), Madrid (4.384 euros) y Euskadi (3.287 euros).

El alza no es solo un número en las estadísticas. Lo perciben también quienes intermedian cada día en las operaciones. «Ha sido un incremento considerable, incluso lo calificaría por encima de lo que vivimos en el boom inmobiliario», afirma Alberto Sánchez Peña, gerente de la inmobiliaria Viviendas Sánchez Peña, con más de tres décadas de experiencia en el sector. «Yo no vi nunca estas alzas de precios como se está viendo ahora», expresa.

Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Europa Press

Zonas y tipología más tensionadas

Aunque las subidas se dejan sentir en todas las Islas, el agente inmobiliario señala que «la carencia de vivienda afecta no solo a la costa, sino también a las zonas de medianía». En cuanto al producto más buscado, destaca que «el piso típico de tres habitaciones es el producto estrella y el que más se ha encarecido, porque es lo que demanda la familia media».

El economista José Miguel González coincide en que la raíz del problema está en la falta de oferta suficiente para absorber la presión de la demanda. «El punto de partida es la insuficiencia de oferta», resume. Y recuerda que ya en 2018 se había detectado un déficit estructural: «En aquel momento veíamos un gap de 100.000 viviendas en Canarias. Hoy la producción ha caído hasta el millar al año, y apenas un 10% son de protección oficial».

Demanda exterior y residentes

En el día a día de las operaciones, Sánchez Peña observa que el mercado canario no es solo interno: «Más del 70% de mis clientes son de origen latinoamericano: cubanos, venezolanos, personas que no han podido emigrar a Estados Unidos y llegan en masa». Aclara que el perfil cambia según la zona: en el sur predomina el comprador nórdico, atraído por el sol y la playa, mientras que en el sureste de Gran Canaria son los latinoamericanos quienes impulsan la demanda.

El economista introduce un matiz: el crecimiento poblacional que alimenta la presión sobre la vivienda procede «mayoritariamente de personas no nacidas en Canarias», pero no lo considera en sí negativo, sino parte de la dinámica demográfica y laboral.

Jóvenes fuera del mercado

Las consecuencias sociales de este encarecimiento son inmediatas. «Los jóvenes canarios están totalmente excluidos del mercado de vivienda», alerta Sánchez Peña. El motivo principal es la dificultad de acceso a la financiación: «Los bancos les piden un ahorro del 20%, que estamos hablando de unos 40.000 euros que no tienen». La exclusión de las nuevas generaciones refuerza la percepción de un mercado que corre más rápido que la capacidad de adaptación de las familias. Para González, el problema se multiplica porque la demanda se concentra «en torno a capitales y núcleos de empleo». Cuando el centro se vuelve inaccesible, los compradores se desplazan hacia otros municipios, lo que genera «efectos colaterales como el aumento del tráfico y la presión sobre infraestructuras».

Escaparate de una inmobiliaria / Europa Press

El freno de la burocracia

Ambos testimonios apuntan a la misma dirección: la administración. El inmobiliario es contundente: «Los ayuntamientos no tienen ni idea del problema que se les viene encima. No facilitan la construcción. En mi municipio, Santa Lucía de Tirajana, una simple licencia de obra puede tardar un año y medio».

El economista matiza que el problema no es de falta de suelo, sino de capacidad para desarrollarlo. «Suelo existe; el problema es desarrollarlo y financiarlo», sostiene. En su opinión, la burocracia urbanística y las dificultades de financiación actúan como cuellos de botella que impiden ampliar la oferta.

Perspectivas a corto y medio plazo

La pregunta clave es qué ocurrirá en los próximos meses. Sánchez Peña lo tiene claro: «Esto va a seguir subiendo, sin la menor duda». González comparte que, a corto plazo, no existen factores que apunten a una bajada: «No hay condiciones para que bajen los precios». Aun en el mejor de los escenarios, con un aumento del ritmo de construcción, el horizonte de estabilización «sería de tres a cinco años».

Estos datos sitúan a Canarias en un podio indeseado: la vivienda usada nunca había sido tan cara, y los testimonios coinciden en que el problema es más profundo que una simple racha de mercado. La escasez de oferta, la burocracia urbanística y la presión demográfica dibujan un panorama en el que los jóvenes se ven expulsados y la clase media apenas logra adaptarse.