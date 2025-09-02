Pere Navarro, director de la DGT, lo confirma: así será el nuevo examen de conducir

El examen teórico de conducir es una cosa que no convence a nadie. Memorizar las normas y las señales de tráfico para luego marcarlas en un test dista mucho de la realidad que se encuentran los conductores. Por eso, el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha dicho que se cambiará próximamente.

En una entrevista en el programa 'El Intermedio' de la Sexta, Navarro aseguraba que el test de conducción podría sufrir próximamente modificaciones para adaptarse a las nuevas necesidades de seguridad vial. El responsable de la DGT adelantó que se está estudiando la incorporación de preguntas basadas en vídeos con situaciones de riesgo, lo que permitiría medir la percepción y capacidad de reacción de los aspirantes.

30 preguntas y mucha memoria

El examen teórico de conducir se compone de 30 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Para aprobar, el alumno no puede cometer más de tres fallos. Estas preguntas abarcan normas de circulación, señales de tráfico, seguridad vial y mecánica básica. El formato se ha basado en la elección de una respuesta correcta frente a un enunciado fijo y cerrado, lo que no siempre refleja la reacción del conductor en situaciones reales.

La DGT busca un enfoque más realista

Pere Navarro explicó que la introducción de vídeos busca un enfoque más realista: "Antes era una pregunta y una respuesta. Y ahora vamos a utilizar vídeos con situaciones de riesgo para ver la percepción de riesgo que tú tienes". De esta manera, los examinados podrían enfrentarse a secuencias grabadas en carretera en las que deban identificar el peligro o anticipar una maniobra correcta.

Según el director de la DGT, la clave está en la capacidad del aspirante para valorar si esa situación es segura en función del tráfico, la climatología o la presencia de otros vehículos.

Un paso hacia una formación más práctica

Con esta iniciativa, la DGT pretende acercar el examen a la realidad de la conducción y preparar mejor a los nuevos conductores para reducir la siniestralidad. La percepción del riesgo es uno de los factores que más influyen en los accidentes de tráfico, especialmente entre los conductores noveles, que suelen sobrestimar sus capacidades al volante.

Además, en otros países de Europa, el examen teórico de conducir ya incorpora formatos más avanzados que en España. Por ejemplo, en Reino Unido el aspirante debe superar una prueba de hazard perception en la que, a través de vídeos interactivos, identifica situaciones de riesgo en carretera, un modelo que ha demostrado reducir accidentes entre conductores noveles. En Alemania, además de un cuestionario digital con más de 1.000 preguntas posibles, se utilizan animaciones que plantean diferentes escenarios de tráfico. Y en Francia, la prueba teórica (conocida como code de la route) se realiza en formato digital con imágenes y vídeos que evalúan la capacidad de observación y reacción.

Navarro no ha concretado fechas para la implantación de este nuevo sistema, pero sí ha dejado claro que la intención es avanzar hacia un modelo en el que la seguridad vial esté en el centro de la evaluación, más allá de la memorización de preguntas y respuestas.