Epidemiólogos unidos por Gaza, «el mayor reto de salud pública»

La 43º Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y el XX Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE), que dio el pistoletazo de salida esta mañana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lanzaron un mensaje unido a favor de Gaza, «el mayor reto de salud pública del siglo XXI». La presidenta de la SEE, João Forjaz, pidió «un alto al fuego inmediato y medidas para detener la hambruna», tras un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

En el mismo acto, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, recordó que durante la pandemia «muchas medidas entraron en conflicto con las libertades individuales» y destacó la creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, con autonomía funcional y presupuestaria. «Contar con información basada en la evidencia científica y la transparencia es indispensable para facilitar la toma de decisiones», señaló.

La cita ha reunido a más de 800 especialistas de España y Portugal y se prolongará hasta el viernes, con la presentación de 1.000 comunicaciones científicas. El lema elegido, «Ética, hábitos de vida y acción en Salud Pública», resume el espíritu de un congreso que busca dar respuesta a los retos de la disciplina en un contexto marcado por el impacto de la pandemia, el cambio climático y las desigualdades sociales.

De izquierda a derecha, Verónica Dávila, M. João Forjaz y Alberto Ruano / Ángel Medina G.

La casa de los epidemiólogos

Durante el acto, la profesora de la ULPGC y presidenta del Comité Organizador, Verónica Dávila Batista, agradeció que Canarias fuera sede de la reunión: «Para mí es un honor poder acoger este encuentro, que al final es nuestra casa, la casa de los epidemiólogos, y para Canarias es un privilegio».

Dávila destacó la diversidad de perfiles profesionales: «La epidemiología son sanitarios y no sanitarios. La idea es hablar de los retos que tenemos y pensar de cara al futuro».

El presidente del Comité Científico, Alberto Ruano Laviña, recordó la importancia de reforzar la transparencia en la investigación: «Nos interesa mucho cómo se comunican los resultados y que la manera de generar conocimiento científico se haga de forma honesta». A su juicio, los hábitos de vida son determinantes esenciales: «Nos referimos al tabaco, los cigarrillos electrónicos, la obesidad, los patrones dietéticos, las adicciones y la salud mental».

Una apuesta desde Canarias

El director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, defendió la dimensión ética de la disciplina: «Desde un punto de vista ético, las personas que defendemos la salud no podemos estar calladas ante lo que ocurre en Palestina». Además, alertó de que el cambio climático constituye «el mayor desafío de salud pública del siglo XXI».

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, aprovechó su turno para reivindicar la importancia de la universidad en la defensa del conocimiento: «La salud pública es un compromiso con la comunidad y una defensa de la equidad. Frente al negacionismo, la respuesta debe ser más ciencia y más investigación». Serra destacó que la pandemia demostró la necesidad de contar con instituciones sólidas y equipos multidisciplinares, y subrayó que la universidad «tiene la responsabilidad de formar a profesionales capaces de responder a las crisis sanitarias presentes y futuras».

Instante durante el acto de inauguración esta mañana en la ULPGC / LP / DLP

Ciencia y sociedad, una conexión imprescindible

La presidenta de la SEE, João Forjaz, insistió en que el congreso debe reforzar la relación entre ciencia y ciudadanía. Entre los temas destacados citó la salud mental, la migración y la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, aún pendiente de desarrollo normativo.

En relación con el tabaquismo, subrayó que «se ha avanzado muchísimo» y anunció la próxima presentación de una monografía sobre los 20 años de medidas antitabaco en España, elaborada por especialistas de la SEE.

Diversidad de miradas

El programa incluye 27 mesas espontáneas, 94 comunicaciones, ocho plenarias y 35 ponencias. La presidenta de la Associação Portuguesa de Epidemiologia, Inês Fronteira, valoró la cooperación luso-española como «una oportunidad para fortalecer la epidemiología en ambos países».

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal Pedro Quevedo dio la bienvenida a los expertos, recordando que «la salud pública moderna es una conquista colectiva que debe ser defendida frente a los retrocesos».