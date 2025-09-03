Las familias Dadlani y Shani estrechan sus lazos
Dos miembros de ambas estirpes, de las más antiguas de Canarias, contraen matrimonio
Las familias Dadlani y Shani, dos de las estirpes más longevas de origen indio que se asentaron en Canarias en el siglo pasado han fortalecido sus lazos a través del matrimonio de dos de sus miembros de la tercera generación de ambos apellidos.
Tanisha, de los Dadlani, y Yash, de los Shani, se dieron el sí quiero en una emotiva festividad y que congregó hasta casi 40 personas de los dos linajes.
Rivales comerciales
Cabe recordar que las dos familias eran rivales en el área comercial. Precisamente se disputaban el mercado en la calle La Naval de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, pasado el tiempo, Tanisha y Yash se han unido para que lo que antaño fue una rivalidad comercial en el presente se haya convertido en una unión familiar.
