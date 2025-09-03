Kike Pérez critica con humor la falta de cobertura en parkings para cargar coches eléctricos
El cómico lanzaroteño reflexiona en redes sociales sobre las dificultades para instalar aplicaciones de recarga cuando en los aparcamientos no hay señal, un problema que afecta a muchos usuarios de vehículos eléctricos
El humorista Kike Pérez ha vuelto a viralizarse en redes sociales gracias a una de sus reflexiones cargadas de ironía sobre situaciones cotidianas. En esta ocasión, el cómico lanzaroteño se refirió a un problema que muchos conductores de coches eléctricos han experimentado: la imposibilidad de instalar o usar aplicaciones de recarga en aparcamientos subterráneos sin cobertura móvil.
En un vídeo compartido en sus redes, Pérez explica con su habitual tono humorístico que, para poder cargar el coche, se le pide al usuario escanear un código QR y descargar una aplicación. "Súper fácil, ¿eh? Súper fácil", ironiza. El problema, añade, es que "en el parking no hay cobertura para poder instalar la aplicación y poder cargar".
Ingenieros y problemas prácticos
El cómico cuestiona la falta de planificación detrás de estas instalaciones: "Esto se supone que lo gestionan ingenieros y gente que ha estudiado, ¿voy a estar loco yo aquí?".
Sus palabras ponen de relieve una paradoja frecuente en la implantación de infraestructuras de movilidad sostenible, donde la tecnología necesaria para utilizar un servicio no siempre está acompañada por las condiciones adecuadas para que funcione correctamente.
