Serra recibe a más de 950 estudiantes de Movilidad

Unos 250 estudiantes estuvieron presentes ayer en esta jornada de bienvenida denominada ‘Welcome Day’, presidida por el rector de la institución

Una imagen del ‘Welcome Day’, ayer, en la ULPGC.

Una imagen del ‘Welcome Day’, ayer, en la ULPGC. / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

Alrededor de 950 estudiantes de España, Europa y del resto del mundo cursarán sus estudios, o parte de ellos, en el curso académico 2025-2026 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Para recibirles, la universidad ha celebrado, como cada año, el «Welcome Day», una jornada de bienvenida que este año se organiza en el Paraninfo de la sede institucional.

Más de la mitad de los estudiantes que llegan este curso a la ULPGC en un programa de Movilidad están adscritos al programa europeo Erasmus: 577 provenientes de 23 países del continente; los más numerosos proceden de Italia (247) y Alemania (105). La Facultad de Economía, Empresa y Turismo es el centro que recibe a más estudiantes de estas dos nacionalidades. Por países, les siguen Francia (56), Polonia (43) y la República Checa (22).

En cuanto al programa K107, que agrupa a los estudiantes procedentes de África, la ULPGC recibirá a un total de 22 alumnos y alumnas de países como Argelia (el más numeroso, con 6 estudiantes), Benin, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Mauritania, Nigeria y Senegal. Por último, a través del programa Mundus llegan a la ULPGC 25 estudiantes de Argentina, Chile, Corea del Sur, Japón, México, Perú y Uruguay.

En lo que se refiere a los estudiantes procedentes de otras comunidades españolas, la ULPGC acoge este año a 329 estudiantes del programa SICUE; entre los centros más elegidos por este estudiantado figuran los centros de Ingenierías Industriales y Civiles, de Ciencias Jurídicas, y de Economía, Empresa y Turismo.

Unos 250 estudiantes han estado presentes en esta jornada de bienvenida presidida por el rector de la ULPGC, Lluís Serra; y el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Jin Taira.

