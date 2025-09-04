Ni un eclipse solar ni una luna normal: la luna se vestirá de sangre este domingo en Canarias

En la noche del domingo 7 de septiembre de 2025, el cielo ofrecerá uno de esos espectáculos que parecen salidos de una leyenda antigua. La luna se volverá roja, el planeta hará sombra a su satélite, y millones de personas en todo el mundo alzarán la vista.

Será un eclipse lunar total, pero no uno cualquiera. Coincidirá con la tradicional Luna de Cosecha también llamada Luna de Maíz, lo que le dará un brillo especial, teñido de rojo, y una fuerza simbólica vinculada con los antiguos calendarios agrícolas.

La divulgadora científica Blanca García, conocida en redes como @lapardelacosmica, lo ha anunciado como si fuera una cita con la magia: “Este domingo vamos a poder ver un atardecer dentro de la luna. Se va a oscurecer, teñirse de rojo y volver a brillar”.

Para entender este fenómeno no hace falta telescopios ni tecnicismos, solo ganas de observar. Pero conocer lo que ocurre detrás del telón celeste convierte la experiencia en algo aún más memorable.

¿Qué es un eclipse lunar total?

Durante un eclipse total de luna, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean en ese orden exacto. Nuestro planeta se interpone entre la luz del sol y la luna, proyectando sobre ella una sombra que la oscurece por completo. Pero no desaparece, ya que la luz de los atardeceres y amaneceres que atraviesa la atmósfera terrestre se curva, llega hasta la superficie lunar y la tiñe de un tono rojo intenso. A eso se le llama Luna de Sangre.

“La luna no desaparece. Lo que hace es atardecer dentro de sí misma. Se oculta detrás de la Tierra y lo que le llega es la luz de nuestros amaneceres”, explica Blanca. “Por eso se vuelve roja”.

Eclipse lunar / Diario de Mallorca

¿Cuándo y cómo verlo?

El eclipse comenzará oficialmente a las 18:30 (hora peninsular) y finalizará a las 22:00 horas. Pero el momento cumbre será durante la fase de totalidad, cuando la luna esté completamente en sombra, entre las 20:10 y las 21:15.

En la mayor parte de España incluidas Baleares, Ceuta y Melilla, la luna saldrá ya eclipsada, lo que creará un efecto visual sorprendente: un disco oscuro emergiendo desde el horizonte, cada vez más teñido de rojo.

En Canarias y el oeste de Galicia, sin embargo, la luna saldrá justo cuando el eclipse ya esté retrocediendo. “Lo vamos a pillar ya empezado”, avisa la creadora. “Pero aún veremos parte de la luna mordida por la sombra, así que recuerda estar superpuntual”.

Cómo prepararte para disfrutarlo al máximo

Para ver el eclipse no necesitas ningún equipo especializado. Tus ojos bastan. Pero Blanca García recomienda algunos consejos para vivirlo como se merece:

Busca un sitio oscuro y con vistas despejadas al horizonte este. Las afueras de pueblos, playas, campos o miradores son ideales.

Las afueras de pueblos, playas, campos o miradores son ideales. Consulta la hora exacta de la salida de la luna en tu localidad. Puede variar entre regiones y te permitirá llegar con tiempo.

Puede variar entre regiones y te permitirá llegar con tiempo. Lleva prismáticos o un telescopio si puedes. “No te hace falta nada, pero estaría muy guay llevar unos prismáticos”, dice Blanca.

“No te hace falta nada, pero estaría muy guay llevar unos prismáticos”, dice Blanca. Prepara un picnic o una manta. Hacerlo con amigos, pareja o en soledad bajo las estrellas siempre suma.

Hacerlo con amigos, pareja o en soledad bajo las estrellas siempre suma. Haz fotos con técnica si quieres inmortalizarlo. Usa trípode o ajustes de exposición prolongada en tu móvil.

Una luna con historia, mitos y ciencia

Este eclipse no es solo una oportunidad para ver algo bello. También conecta con antiguos relatos. La Luna de Cosecha (Harvest Moon) era la que guiaba las noches de recolección de los pueblos indígenas norteamericanos. Su luz intensa y prolongada permitía trabajar en los campos incluso después del atardecer. Ahora, este mismo plenilunio de septiembre se teñirá de rojo y será visible desde buena parte del mundo, salvo América.

“La alineación del Sol, la Tierra y la Luna no es habitual, por eso ver esto es tan especial”, recuerda Blanca. “Vamos a estar tú, yo, tu vecino y tu gato en línea recta haciendo sombra a la luna”.

Durante el eclipse total, el satélite no estará completamente oscuro. Tomará ese tono cobrizo por efecto de la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, lo mismo que tiñe de rojo los atardeceres. Es, literalmente, un amanecer pintando de rojo el rostro de la luna.

Un fenómeno visible sin filtros

A diferencia de los eclipses solares, el lunar no requiere gafas protectoras ni cuidados especiales. Puede observarse a simple vista sin riesgo alguno, y es uno de los espectáculos astronómicos más accesibles del año. Solo necesitas levantar la mirada.

Para quienes estamos en Canarias, será especialmente poético: la luna saldrá mientras aún queda parte de la sombra sobre su superficie, como si estuviera deshaciéndose de un hechizo en pleno océano. “En las islas la veremos con una parte aún oscura, mordida”, cuenta Blanca. “Así que no te lo pierdas”.