Cuando grabas al "bandido" por su uniforme: esto es lo que dice la ley

En TikTok, la escena se repite con variaciones pero igual magnetismo: un agente de policía caminando, un bombero en plena faena o un guardia civil de espaldas. Todos bajo la misma banda sonora. “Otra noche sin tu vida. Esta loca no te olvida. Te buscaré bandido ”, canta Ana Bárbara, mientras el zoom se acerca lentamente al uniforme. No hay persecución, pero sí millones de visualizaciones.

Las redes se han llenado de estos vídeos donde la letra de Bandido, éxito de los años 90, resurge como himno de una generación que convierte al funcionario en tendencia viral. Sin embargo, más allá del juego visual y musical, surge una pregunta cada vez más repetida: ¿se puede grabar a un agente del Estado y subirlo a redes sociales?

No es delito grabar, pero hay condiciones

El abogado y creador de contenido @joseequilex lo explica claro: “Sí, podemos grabar a un policía, local o nacional, o a un guardia civil siempre que se cumplan tres condiciones fundamentales”. La primera, que la grabación se haga en un espacio abierto o vía pública. “La Audiencia Nacional, en su sentencia 4890 del año 2019, ya aclaró este punto”, detalla.

La segunda clave es que la grabación no interfiera con una intervención policial ni ponga en riesgo la seguridad de nadie. “Si estamos grabando desde una acera sin molestar, no hay problema. Pero si cruzamos una línea de seguridad o entorpecemos una actuación, ahí sí podemos tener consecuencias”, advierte.

Y la tercera, quizá la más importante: el uso del vídeo debe ser privado. “Es decir, puedes grabar, pero no publicarlo en redes. Las imágenes son válidas como prueba en un juicio, por ejemplo, pero si las haces públicas, podrías estar vulnerando derechos fundamentales”, puntualiza el letrado.

El riesgo de identificar a los ‘bandidos’ sin consentimiento

Aunque la ley no impide grabar, sí exige cuidado extremo con el uso que se da al material. Especialmente si se revela la identidad del agente. Publicar el rostro, nombre o número de placa sin permiso puede suponer una infracción” señala José Equilex. “Podrías estar atentando contra su derecho al honor, a la propia imagen e incluso poner en peligro su seguridad”.

Por eso, aunque el vídeo parezca inocente una simple caminata por una acera al ritmo de “Te lo juro, pagarás por mi amor”, hay que tener especial cuidado. La viralidad no es excusa para vulnerar derechos.

De canción de despecho a fenómeno digital

La canción Bandido fue lanzada por Ana Bárbara en 2003 y hablaba de un amor traicionero que dejó huella. “Esta loca no te olvida”, dice la estrofa que ahora sirve de pie para grabar desde ventanas, balcones y estaciones. El fenómeno recuerda a otras modas virales en las que una canción se convierte en excusa para mostrar belleza, ironía o deseo.

Por eso, aunque no estés robando corazones como en la canción, conviene no jugar con fuego. “La mujer que se enamora es capaz de cualquier cosa”, dice Ana Bárbara. Pero la ley también tiene lo suyo y el amor por el contenido viral no debe superar el respeto a la intimidad ajena.