La odisea de los docentes para encontrar vivienda en Canarias: «Estoy muy agobiado, durmiendo 4 o 5 horas»

Gregorio quiere estar bien para dar el cien por cien cuando sus alumnos y alumnas lleguen al aula la próxima semana pero ahora mismo es misión imposible. Lleva días buscando una vivienda para él, su hija y su mujer, desde que le llegó la noticia de que le habían dado una plaza en un colegio de Las Palmas de Gran Canaria, cercano a la playa de Las Canteras. Y no hay manera. Se mueve de un sitio a otro, habla con la gente, consulta Idealista, se acerca a las inmobiliarias, pero ninguna fórmula le sirve para conseguir su objetivo. Mientras tanto, está viviendo en un hostal y baraja la posibilidad de que su hija y su mujer se vayan a vivir a Marruecos mientras él les envía dinero, país en el que él dio clase en colegios españoles durante ocho años y donde, en sus palabras, hay más probabilidades de encontrar «algo más económico».

«Llevo desde el día 28 aquí y de verdad que estoy llamando aquí y allá, pero es muy complicado. Me he recorrido un montón de sitios. Estoy muy agobiado. Durmiendo 4 o 5 horas», confiesa el docente. En estos días de papeleo y reorganización de las aulas que son la antesala del comienzo del curso, la cabeza de Gregorio «está en muchos sitios», viendo que, tanto por falta de oferta, como por precios desorbitados, es una odisea encontrar una vivienda digna para toda la familia. «Estoy muy agobiado, durmiendo 4 o 5 horas».

Esta es la realidad de muchos docentes en el Archipiélago que, al ser nombrados para cubrir una plaza en otra isla, tienen muchas dificultades para alquilar un piso o una casa, hasta el punto de tener que renunciar a trabajar por no encontrar ninguna que se adapte a sus necesidades.

«En el colectivo de docentes, cuando accedemos a este puesto de trabajo, estamos obligados a la movilidad. Y te puede tocar trabajar en otra isla. Es bastante complejo, no sabes con antelación dónde te vas a tener que ir cuando no tienes un destino definitivo o eres interino», relata la presidenta del sindicato independiente ANPE Las Palmas, María Perera. «Dispones hasta septiembre para incorporarte, pero también hay personas a las que nombran a partir del comienzo del curso, para vacantes o sustituciones, que tienen 48 horas para incorporarse a su puesto de trabajo», añade.

Vivir en furgoneta

Perera indica como, desde el sindicato, han conocido casos de docentes que se ven obligados a vivir en furgonetas u otras alternativas similares. Sobre esta misma realidad pone el foco la representante del Secretariado Nacional del STEC, Haridian Moreno González: «Hay gente que vive en furgo o en caravanas, porque se han ido a islas no capitalinas».

Perera también hace alusión al caso de una docente a la que le ha tocado trabajar en un centro de Costa Calma y que «no encontraba absolutamente nada»: «Ha empezado el curso desplazándose, luego ya le hablaron de una residencia que depende del ayuntamiento donde te puedes alojar en una habitación, bajo una serie de requisitos. Lo que se encontró es que la gente hacía cola toda la noche para conseguir una», manifiesta.

Estas piedras en el camino de encontrar vivienda suponen para los docentes, en palabras de la presidenta de ANPE, «un retroceso en sus condiciones laborales, un retroceso brutal», ya que a la falta de oferta hay que añadirle la subida de los precios debido a causas como la gentrificación de los barrios.

«Por menos de 800 euros no encuentras nada. Hay que tener en cuenta que, a medida que hay más inflación, el salario de los docentes se ha reducido. Un maestro cobra unos 1.800 euros, y un profesor de secundaria, en torno a los 2000. Si te vas a una isla no capitalina, en torno a 200 euros más», explica Perera. «Si a eso le tienes que quitar un alquiler a partir de los 800 euros, se te va entre un 40-60% del sueldo en el alquiler. Súmale a eso los desplazamientos cuando te quieres ir a tu lugar de residencia. Para que los docentes alcancen un salario cercano a los 3000 euros, tienen que pasar 30 años», puntualiza.

«En Stec le damos visibilidad porque tenemos un apartado concreto de alquileres, hay anuncios en nuestra web de alquileres para docentes. Pero es lamentable que una persona tenga que renunciar a trabajar porque no puede conseguir un alojamiento», explica por su parte Moreno González, que atribuye parte de la culpa de esta situación a «un proceso de estabilización mal planteado» a raíz del que «muchos docentes se quedan sin trabajo teniendo una longevidad de más de tres años y otros consiguen trabajo a costa de cambiar de isla», añade.

Ser docente en Canarias trae consigo un trasiego inmobiliario que desgasta, agobia y, en ocasiones, obliga a plantear soluciones que rayan lo inverosímil. Entre alquileres imposibles, plazas que llegan a última hora y sueldos que no estiran, la vocación choca de frente con una realidad compleja.