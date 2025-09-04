Preocúpate si tu pareja es enfermero o abogado: este estudio revela las profesiones con más infidelidades

Muchas personas pasan más tiempo en su lugar de trabajo que en su hogar, lo que lleva a que, en ocasiones, los trabajadores conozcan mejor a sus compañeros de oficina que a sus propias parejas. Las largas jornadas laborales compartiendo espacio o colaborando estrechamente pueden dar lugar a vínculos tan cercanos que incluso surgen relaciones amorosas no oficiales. Además, en ciertos entornos laborales, este tipo de situaciones puede ser más común. Por eso, esta es la lista de profesiones donde más infidelidades hay.

Según el sanitario, las largas horas de trabajo, el estrés compartido y la cercanía física suelen ser factores que fomentan la creación de vínculos emocionales entre los compañeros. Profesiones como médicos, enfermeros y otros trabajadores de hospitales son algunos de los que lideran las estadísticas en este aspecto. Pero hay otros trabajos donde se cometen infidelidades:

Deportistas profesionales: las largas giras, viajes y tentaciones constantes llevan a que hagan lo que no deben. Profesionales de la justicia: como abogados y funcionarios, porque demasiadas horas en los despachos conducen a la infidelidad. Trabajadores del sector aeronáutico: los pilotos y las azafatas comparten hoteles, viajes prolongados y oportunidades, la oportunidad perfecta para ser infiel. Sanitarios: las guardias de 24 horas, los turnos variables, los nuevos residentes constantemente y un entorno lleno de estrés y cercanía laboral hacen que muchos de estos trabajadores acaben 'poniendo los cuernos' a su pareja.

"No es que lo esté justificando, pero si confiáis en la pareja, no tiene por qué pasar", dice Jorge Ángel, matizando que su experiencia no evidencia una regla absoluta.

Un estudio británico lo corrobora

El estudio realizado en el Reino Unido por The HR DIRECTOR, con la participación de más de 3.800 personas, ofrece un ranking claro basado en porcentajes reales de confesiones de infidelidad dentro del entorno laboral

Esta investigación también revela que el 85 % de los amores extramaritales comienzan en el entorno laboral, y se desglosa cómo ocurren: el 25 % en el trabajo mismo, 21 % en eventos sociales del entorno laboral y 14 % durante viajes de trabajo.

Ranking de las profesiones con más infieles / The HR Director

La combinación entre las largas jornadas laborales y los viajes se asocian para tener una mayor incidencia de infidelidad.