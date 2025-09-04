Relevo
Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas
El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo cargo y el Patronato del CNIO han aprobado el nombramiento por unanimidad
EFE
Madrid
El investigador Raúl Rabadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), será el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), cargo vacante desde la destitución de María Blasco.
El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo director científico del CNIO y el Patronato del CNIO han aprobado su nombramiento por unanimidad, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece el dermatólogo Cristóbal del Rosario
- Entre croissants y macarons: así es la nueva pastelería artesanal que hornea su segunda sede en Las Palmas de Gran Canaria
- Dramático rescate en Las Canteras: dos bañistas atrapados por la corriente durante casi una hora
- Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria
- La Fiscalía del Supremo pide repetir el juicio a Miguel Ángel Ramírez con otro tribunal
- Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria
- El 'colmo de la guerra de hamacas' en Canarias: turistas duermen en tumbonas para no perder sitio en la piscina
- Denuncian que tres policías se han suicidado en España en 24 horas: uno de ellos en Canarias