Tiempo para el viernes en Canarias: ¿en qué islas continúa el viento?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 5 de septiembre, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas donde se esperan posibles lluvias débiles y ocasionales, temperaturas con pocos cambios o en ligero aumento en el interior de las islas de mayor relieve y viento moderado del nordeste.

Habrá intervalos de viento fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Predominio de las brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del nordeste de fuerza 5 a 6 o locamente 7 y fuerte marejada, así como nordeste 3 o 4 y marejadilla, mientras que en costas del oeste, sur y suroeste será variable de fuerza 1 a 4 con brisas, marejadilla o rizada. Se espera mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

La previsión por islas es la siguiente:

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el norte y oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes en horas de la madrugada y a partir de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 28

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía donde son probables rachas puntualmente muy fuertes durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 28

En el norte, por debajo de unos 700-900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al inicio, especialmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero aumento en zonas del interior, se podrán superar los 30 ºC en medianías de las vertientes sur y oeste. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en vertientes sureste y oeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 26

En el norte, por debajo de unos 800-1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. No se descartan lluvias débiles y ocasionales al inicio, principalmente en medianías del nordeste. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero aumento en zonas del interior, especialmente en la vertiente este. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el litoral sureste y extremo oeste, donde son probables rachas puntualmente muy fuertes durante la madrugada y a partir del mediodía. Tampoco se descartan a últimas horas en la vertiente sur de Anaga. Brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento de componente sur flojo a moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 29

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al inicio, especialmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes en la madrugada y a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 27

En el norte y este, por debajo de unos 1000-1200 metros, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en medianías del nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 21 26

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al inicio, especialmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes durante la madrugada y en horas de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 20