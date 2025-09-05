No todas las ayudas se pueden sumar: así es como puedes perder una beca sin darte cuenta

En los pasillos universitarios, las becas se cuentan como susurros entre clases. No hay alumno que no haya escuchado alguna vez hablar de la Becas MEC, del programa Erasmus, de las ayudas de colaboración o de transporte, además del tan popular SICUE. Son, en muchos casos, la llave para poder estudiar sin que la economía sea un obstáculo insalvable.

Pero lo que pocos saben y aún menos comprueban es que pedir varias becas al mismo tiempo puede terminar mal. La compatibilidad entre ayudas no es automática, ni clara, y en ocasiones un simple error de duplicidad puede suponer tener que devolver el dinero recibido meses después.

¿Qué becas son compatibles con la Beca MEC?

La creadora de contenido @administrativa_canaria, especializada en orientar a estudiantes sobre ayudas y trámites, lo deja claro en uno de sus últimos vídeos:“La Beca MEC tiene compatibilidad con las de colaboración, Erasmus, SICUE, transporte e idiomas.”

Esto significa que, si eres beneficiario de la Beca MEC, puedes solicitar además estas otras ayudas sin miedo a que te penalicen en principio. El problema viene cuando esas becas coinciden en el mismo concepto: por ejemplo, dos becas que ambas cubren el transporte o la manutención.

“Hay que tener cuidado porque cada comunidad autónoma tiene una ayuda específica”, señala la experta. “Muchas veces, aquí en Canarias, la del Gobierno autónomo incluye una parte destinada al transporte. Si coincide con la ayuda al transporte que te da la MEC, te pueden quitar una de las dos más adelante”.

Solicitud de la beca MEC / Tus ayudas

Cuidado con pedir becas que cubren lo mismo

La legislación es clara en este aspecto: no se puede recibir dos ayudas públicas que cubran el mismo concepto.Es decir, si una beca del Gobierno de Canarias te da 300 euros para transporte, y la MEC te da lo mismo, podrías tener que devolver una. Y el problema es que esto suele detectarse tarde, cuando ya has gastado el dinero.

“Lo que te pueden dar es la diferencia entre ambas”, explican desde la cuenta @administrativa_canaria. “Pero si alguna de las dos te cubre íntegramente el concepto, entonces la otra será retirada”.

Este es uno de los errores más frecuentes entre los estudiantes que intentan “sumar ayudas” sin mirar las bases reguladoras. Lo ideal, siempre, es consultar directamente con la administración educativa o con los servicios de becas de la universidad.

Las becas que sí puedes sumar

Veamos las principales ayudas que, según el Ministerio y la información más reciente, son compatibles con la Beca MEC:

Beca de Colaboración : dirigida a estudiantes de último año de Grado o primeros de Máster, permite participar en actividades dentro de los departamentos universitarios. Se considera un trabajo remunerado más que una ayuda económica directa.

: dirigida a estudiantes de último año de Grado o primeros de Máster, permite participar en actividades dentro de los departamentos universitarios. Se considera un trabajo remunerado más que una ayuda económica directa. Programa Erasmus : financiación para realizar una estancia académica en otro país europeo. Compatible porque cubre desplazamiento, manutención y matrícula en una universidad extranjera.

: financiación para realizar una estancia académica en otro país europeo. Compatible porque cubre desplazamiento, manutención y matrícula en una universidad extranjera. Programa SICUE: El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España permite cursar parte de los estudios en otra universidad nacional. También es compatible, pues se entiende como movilidad nacional.

El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España permite cursar parte de los estudios en otra universidad nacional. También es compatible, pues se entiende como movilidad nacional. Beca de transporte : algunas comunidades autónomas, como Canarias, ofrecen ayudas específicas para transporte. Si no coincide exactamente con lo que cubre la MEC, puede sumarse.

: algunas comunidades autónomas, como Canarias, ofrecen ayudas específicas para transporte. Si no coincide exactamente con lo que cubre la MEC, puede sumarse. Beca de idiomas: en ocasiones, los gobiernos regionales o incluso las propias universidades ofertan ayudas para formación en idiomas. Estas suelen ser compatibles si no duplican conceptos.

La revisión no siempre es inmediata. La administración puede tardar meses en detectar el solapamiento y emitir un requerimiento para que devuelvas una parte o la totalidad de la ayuda. “Mucho cuidado cuando pedimos más de una beca y tienen los mismos conceptos a la hora de las cuantías”, advierte la especialista. La clave está en revisar siempre las bases completas de cada convocatoria y, si hay dudas, pedir aclaración por escrito porque en ese llaberinto de siglas, programas y formularios, la mejor brújula es siempre la información. Puedes encontrarla en este enlace.